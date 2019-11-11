Haberler » Güncel » Atsushi Miyazaki'nin ismi Edremit'te yaşatılacak - Haber

Atsushi Miyazaki'nin ismi Edremit'te yaşatılacak

Van'da yaşanan depremde yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki'nin ismi, Edremit Belediye Meclisince koruparka verilmesi kararlaştırıldı.

11.11.2019 11:45 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:50Atsushi Miyazaki'nin ismi Edremit'te yaşatılacak
'da yaşanan depremde yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki'nin ismi, Belediye Meclisince koruparka verilmesi kararlaştırıldı.

9 Kasım 2011'de meydana gelen ikinci depremde, konakladığı bir otelin enkazında kalarak hayatını kaybeden Dr. Atsushi Miyazaki'nin ismi, Edremit'te koruparkta yaşatılacak. Edremit Belediye Meclisinin kasım ayı olağan toplantısında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan ve ismi 'Bölge Hastanesi Parkı' olarak kullanılan parkın isminin değiştirilerek, yerine Dr. Atsushi Miyazaki'nin isminin verilmesi yönünde karar alındı. Dr. Atsushi Miyazaki'nin insan sevgisi karşısında yaşanan depremde vatandaşlara yardım etmek için canını feda ettiğinin belirtildiği kararda, isminin Edremit'te yaşatılması ile kendisine olan vefa ve minnet borcunun bir nebzede olsa yerine getirilmeye çalışılacağı belirtildi.

Okunan kararın ardından meclis oylamasına sunulması ve oy birliği ile kabul edilmesiyle birlikte Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan 'Bölge Hastanesi Parkı'nın isminin Dr. Atsushi Miyazaki Parkı olarak değiştirilmesi karara bağlandı. - VAN

Atsushi Miyazaki, Edremit, Japon, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:44 Datça'da 10 bin 600 fidan toprakla buluştu
12:39 ALTİD Başkanı Sili: Turizm lobimiz güçlenecek"
12:39 Manavgat'ta Gezici Oyun Evi sevinci
12:40 Forum Magnesia Atatürk'ü marşlarla andı
12:44 Ankara'da 'prizma' operasyonu: 28 gözaltı
12:39 Eşini ve çocuklarını zehirleyip intihar eden babanın mektubu ortaya çıktı
12:34 Rusya'yla ortak devriyenin dördüncüsü başladı
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
12:07 Esed, "Erdoğan'la görüşecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: Görüşmeyeceğim
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
11:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk fidanı dikerek "Geleceğe Nefes" etkinliğini başlattı! 11 milyon fidan toprakla buluşacak
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11:11 Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi
11.11.2019 12:45:19