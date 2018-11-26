Attan Düşen Şampiyon Jokey Halis Karataş Kimdir?

Adana'daki Umutbey Koşusu'nda atıyla birlikte düşen şampiyon jokey Halis Karataş, hastaneye kaldırıldı. Göğüs ağrısı sebebiyle hastaneye sevk edilen Halis Karataş'ın, yapılan kontroller sonucu herhangi bir kırığı veya ciddi sağlık problemi olmadığı açıklandı. Yaşadığı kaza sonucunda Halis Karataş merak konusu oldu. Peki, Halis Karataş kimdir?

HALİS KARATAŞ KİMDİR?

Halis Karataş, 2 Ekim 1972 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Çocukluğunda futbola ilgi duyan Karataş, amcasının ve babasının seyis, ağabeyi Hüseyin Karataş'ın ise jokey olması nedeniyle jokey olmaya yöneldi.

5 KEZ GAZİ KOŞUSU ŞAMPİYONU OLDU

Halis Karataş, yarışlardaki sakin davranışlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kariyeri boyunca 5 Gazi koşusu şampiyonluğu bulunan 46 yaşındaki ünlü Jokey, 2009'da düzenlenen Enternasyonel Yarış Festivalindeki özel Malazgirt koşusunu da kazandı.

7 KOŞUDA BİRİNCİ OLARAK REKOR KIRDI

Halis Karataş, 20 Temmuz 2012 tarihinde 7 koşuda birinci olarak bu alanda 1985 yılında 6 koşu kazanan jokey Dede Mutlu'dan rekoru almıştır.

TÜRKİYE SPOR TARİHİNE GEÇTİ

21 Temmuz 2009'a kadar bindiği 520 at ile 165 şampiyonluk yaşadı. 20.07.2012 de çıktıĞı 7 yarışın yedisini de kazanarak, Türkiye spor tarihine geçmiştir. 20.07.2012 tarihinde İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulan 7 yarışın tümünü kazanarak kırılması zor bir rekorun sahibi olmuştur.

HAYATI "ŞAMPİYON" FİLMİYLE BEYAZPERDEYE AKTARILDI

Efsane Jokey'in hayatı, ünlü yarış atı Bold Pilot ile olan başarıları ve Begüm Atman ile olan aşkı "Şampiyon" filmiyle beyazperdeye aktarılmıştı. Filmde, Halis Karataş'ı Ekin Koç canlandırırken Begüm Atman'a iseFarah Zeynep Abdullah can vermişti.

TJK BAŞKANININ KIZIYLA EVLENDİ

Ailesi kendisinin jokey olmasına karşı çıktı; ancak o 14 yaşında jokeylik için ilk adımını attı. Binicilik sektörüne girdikten sonra eski TJK başkanlarından Özdemir Atman'ın kızı Begüm Atman ile evlendi. Azra ve Özdemir adında iki çocuğu vardır.

HAKKINDA ŞİKE VE ADAM YARALAMA SUÇLAMALARI YAPILDI

2006'da kazandığı Gazi Koşusu'ndan sonra hakkında şike ve adam yaralama suçlamaları yapıldı. Bunun üzerine yaptığı basın açıklamasında:"Öncelikle bu haberlerin gerçek dışı, kasıtlı ve kötü niyetli olduğunu, benim yıllardır çok çalışmakla elde ettiğim başarılarımı karalamaya yönelik olduğunu belirtmek istiyorum. Hakkımda iddialarda bulunan bu şahsı ablamla belki 5-6 kez gördüm. Bu kişi bizden intikam almak ve haksız çıkar sağlamanın tek yolunu ünlü bir kişi olmamdan dolayı şahsıma iftira atmakta bulunmuştur." dedi.