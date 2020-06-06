Attan düşerek hayatını kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde attan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Attan düşerek hayatını kaybetti
06.06.2020 15:20 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:02

Balıkesir'in Erdek ilçesinde attan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 11.00 sularında Erdek Çuğra mevkii sahilinde meydana geldi. 49 yaşındaki Ali V. atı ile kumsalda gezdikten sonra sahile çıktığı sırada at ıslak zeminde ayağının kaymasıyla Ali V.'yi üstünden attı. Kafasını beton zemine çarpan 49 yaşındaki talihsiz adam yere düşerek ağır şekilde yaralandı. Etrafta bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi yaralıya hemen müdahale etti. Erdek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Ali Vural, Balıkesir, Erdek, 3. Sayfa, Haber

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