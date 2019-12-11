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Attığı gol Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmayı geçen hafta garantileyen Barcelona, deplasmanda Inter'i 2-1 yendi ve rakibinin tur atlama şansını elinden aldı. Barcelona'ya galibiyeti getiren golü kaydeden Ansu Fati, Şampiyonlar Ligi tarihinin en genç golcüsü oldu.

11.12.2019 08:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 08:29

Şampiyonlar Ligi F Grubu mücadelesinde Inter ile karşı karşıya geldi.

Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı Barcelona 2-1 kazanarak hem tur atladı, hem de rakibinin tur atlama şansını ortadan kaldırdı.

Mücadelede Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Carles Perez ve 86. dakikada Ansu Fati kaydetti. Inter'in Lukaku ile bulduğu tek gol ise yeterli olmadı.

ANSU FATI TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Fati, 17 yaş 40 günle bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç futbolcu oldu.

Bu sonucun ardından Barcelona 14 puana yükselerek grubunu lider tamamladı. Inter ise 7 puanda kaldı ve Dortmund'un da Slavia Prag'ı yenmesi ile Şampiyonlar Ligi'nden elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.

Attığı gol Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Giuseppe Meazza, Barcelona, Spor


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