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Attığı golü tribündeki eşini öperek kutlamıştı, hakem golü iptal edince yıkıldı

Bulgaristan 1. Ligi'nde oynanan Ludogorets-Slavia Sofia maçında eşine az rastlanan bir olay yaşandı. Ludogorets oyuncusu Wanderson, 79. dakikada attığı golü tribünde bulunan eşini öperek kutladı. Ancak pozisyon ofsayt olduğu için gol geçerli sayılmadı.

28.08.2019 16:52
Attığı golü tribündeki eşini öperek kutlamıştı, hakem golü iptal edince yıkıldı

Ludogorets-Slavia Sofia karşılaşmasının 79. dakikasında ve sahibi takımdan Wanderson attığı gol sonrası gol sevincini tribünlere koşarak maçı izleyen sevgilisini öperek kutladı. Ancak Brezilyalı futbolcu sahaya döndüğünde büyük şok yaşadı.

SEVİNCİ YARIM KALDI

Gol attıktan sonra hakemin ofsayt bayrağını görmeyen ve gol sevincini sevgilisiyle kutlayan 31 yaşındaki futbolcu, attığı golün ofsayt gerekçesiyle iptal edildiğini görünce yıkıldı.

Karşılaşma iki takımda gol atama başarısı gösteremeyince başladığı gibi 0-0 sona erdi.

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Attığı golü tribündeki eşini öperek kutlamıştı, hakem golü iptal edince yıkıldı

Ludogorets, Spor

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