Attığı golü tribündeki eşini öperek kutlamıştı, hakem golü iptal edince yıkıldı

Ludogorets-Slavia Sofia karşılaşmasının 79. dakikasında ve sahibi takımdan Wanderson attığı gol sonrası gol sevincini tribünlere koşarak maçı izleyen sevgilisini öperek kutladı. Ancak Brezilyalı futbolcu sahaya döndüğünde büyük şok yaşadı.
SEVİNCİ YARIM KALDI
Gol attıktan sonra hakemin ofsayt bayrağını görmeyen ve gol sevincini sevgilisiyle kutlayan 31 yaşındaki futbolcu, attığı golün ofsayt gerekçesiyle iptal edildiğini görünce yıkıldı.
Karşılaşma iki takımda gol atama başarısı gösteremeyince başladığı gibi 0-0 sona erdi.