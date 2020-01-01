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Bir saat arayla birbiriyle çelişen tweetler atan Aylin Aslım, sosyal medyada alay konusu oldu

Kerem Bürsin'in yılbaşı açıklamalarını kendi yorumuyla birlikte "Sevim koş, o kapı kapanmadan son lavukluklar" notuyla paylaşan şarkıcı Aylin Aslım, 1 saat sonra yaptığı yeni yıl paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu oldu. Ünlü şarkıcı, takipçilerinden kendisiyle çeliştiğine dair birçok yorum aldı.

01.01.2020 21:44 | Son Güncelleme: 01.01.2020 21:56

Kerem Bürsin'in bir kanalında, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yılbaşında ne yapacağı sorulan yakışıklı oyuncu, "Sarhoş olup sapıtmaktansa, yılbaşına dua ederek girmeyi seviyorum" sözüyle birçok hayranından övgü aldı. Fakat şarkıcı Aylin Aslım bu duruma aksi bir tepki verdi.

KENDİSİYLE ÇELİŞEN TWEETLER ATTI

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ı aktif kullanan Aylin Aslım, Kerem Bürsin'in açıklamalarını kendi yorumuyla birlikte paylaştı. Aslım, "Sevim koş, o kapı kapanmadan son lavukluklar" notuyla paylaştı.

Bu paylaşımın ardından, "Kimsenin, kimsenin tercihini iplemediği, dürtüklemediği, daha iyi biri olma derdinden başka dert bilmediğimiz bir yıl dilerim. Son 20 yıl bunun tersini yaşattı, ama yine de" sözlerini paylaşan ünlü şarkıcı, takipçilerinden kendisiyle çeliştiğine dair birçok yorum aldı.

Kerem Bursin konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Bir saat arayla birbiriyle çelişen tweetler atan Aylin Aslım, sosyal medyada alay konusu oldu

Aylin Aslım, Youtube, Magazin


HABER YORUMLARI (2)
SAİD: Kerem en doğrusunu yapmış bence çünki yeni yılın ne getireceğini bilip bilmeden kutlama yapmak dereyi görmeden pacalari sivamak olur.aklı olan kutlamasın belki kötü şeyler getirecek dua etmek en mantiklisi
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EROL MEHMET YILDIZ: Sevim koş, kadının biri aşırı derecede saçmalamış.
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