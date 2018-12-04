Attıkları Her İlmek Minik Kalplere Dokunacak

TEVFİK İŞÇİ - Kırklareli
'nin Lüleburgaz
ilçesinde bir grup gönüllü genç, doğudaki köy okullarındaki minikler için atkı, bere, patik gibi ürünler örüyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Gençlerin İyilik Ağacı Projesi" kapsamında gençler, Gençlik Merkezi'nde bir araya geliyor.
Öğrenciler, ördükleri ürünlerle soğuk ve zorlu şartlarda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin kışlık kıyafet ihtiyacını karşılayarak ısınmalarına katkı sağlayacak.
İyilik ağacını ilmek ilmek ören gençler, attıkları her ilmek ile doğudaki minik kalplere dokunacak.
Projeye 20 öğrenci destek veriyor Sokullu Mehmet Paşa
Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Selma
Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gençlerin İyilik Ağacı Projesi"nin bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Yaklaşık 20 öğrencinin projeye destek verdiğini ifade eden Gültekin, köy okullarında zorlu şartlarda eğitim gören öğrencilerin soğuk kış şartlarından korunmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.
Minik kalpler için el ele verdiklerini anlatan Gültekin, "Üniversiteli gençlerimiz ve Lüleburgazlı gönüllerimiz ile beraber el ele vererek doğuda yaşayan kardeşlerimiz için 'Bir ilmek de sen ör' sloganı ile örgü örüyoruz. İlmek ilmek, sorumluluğu merhameti ve sevgiyi örüyoruz. Ufacık da olsa doğudaki kardeşlerimize katkıda bulunmak istiyoruz. Bize katılmak isteyen gönüllerimizi de Gençlik Merkezi'mize bekliyoruz." diye konuştu
Projenin tek erkek gönüllüsü
Projede yer alan tek erkek gönüllü olan üniversite öğrencisi İbrahim Doğan
da kız arkadaşlarının kendisine bu projeyi anlatmasıyla aralarına katıldığını söyledi.
Örgü örmeyi bilmese de öğrenmek için çaba gösterdiğini aktaran Doğan, en azından üç-dört ilmek katkı vermek istediğini ifade etti.
Doğudaki kardeşlerinin sıcak gönüllerine dokunmayı çok istediğini kaydeden Doğan, "Nasip olursa ben de bir şapka ya da bere örerek göndermeyi planlıyorum." dedi.
Lüleburgaz Gençlik Merkezi Müdürü Aslı Özçelik de projeye katkı veren üniversite öğrencilerine teşekkür etti.
Dezavantajlı çocuklara yardım için örgü örmeye başladıklarını anımsatan Özçelik, bu projede ihtiyaç sahibi çocukların soğuk kış günlerini daha iyi geçirebilmelerinin amaçlandığını anlattı.
Gençlerin içindeki yardımseverlik duygusunu artırdıklarına inandıklarını belirten Özçelik, "Hem de birlikte hareket etme hazzını sağlıyoruz. Gönülleri fethetmeyi gençlerimizle başarıyoruz." diye konuştu.
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04 Aralık 2018 Salı 11:02