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Attilâ İlhan 14. Ölüm yıldönümünde anıldı

14.Yıl önce aramızdan ayrılan şair, romancı, deneme yazarı, senarist, düşünür Attilâ İlhan, Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle şiir ve şarkılarla anıldı.

11.10.2019 09:03Attilâ İlhan 14. Ölüm yıldönümünde anıldı

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen gecede Kerem Alışık dayısının şiirlerini okurken göz yaşlarına hakim olamadı.

Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı ve Kadıköy Belediyesi iş birliğindegerçekleştirilen anma töreni Attila İlhan'ın hayatından ve fikirlerinden kesitler içeren video gösterimleriyle başladı. Gazeteci, yazar Zeynep Oral'ın, Attilâ İlhan'ın kişiliği, sanat ve dünya görüşü hakkında yaptığı konuşmanın ardından. Kerem Alışık ve Şenay Gürler Attila İlhan'ın en sevilen şiirlerini seslendirdiler. Şehitlerinde anıldığı gece sanatçı Ferhat Göçer'in şarkılarıyla son buldu..


Attila İlhan, Kerem Alışık, Güncel

Kaynak: Bültenler

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