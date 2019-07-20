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ATÜ Tanıtım ve Tercih Günleri başlıyor

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Tanıtım ve Tercih Günleri, 22-23 Temmuz'da Sarıçam Kampüsünde gerçekleştirilecek.

20.07.2019 09:32 ATÜ Tanıtım ve Tercih Günleri başlıyor
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Tanıtım ve Tercih Günleri, 22-23 Temmuz'da Sarıçam Kampüsünde gerçekleştirilecek.

2 gün boyunca sürecek etkinlikte, öğrenciler üniversitenin akademik kadrosuyla tanışıp merak ettikleri soruları sorma fırsatı bulacak. ATÜ Tanıtım ve Tercih Günleri'nde bölüm öğretim üyeleri, aday öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtlamak ve geleceklerini doğru planlamalarına katkı sunmak amacıyla bilgilendirme yapacak. Bölümlerin yanı sıra İngilizce Hazırlık, Erasmus, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi, ATÜ Spor Koordinatörlüğü ve Kütüphane olanakları hakkında bilgi alınabilecek.

ATÜ 2019-2020 akademik yılında 6 fakülte ve 18 bölümüyle yeni öğrencilerine merhaba diyecek. Aday öğrenciler program hakkında detaylı bilgiye "atu.edu.tr" adresinden ulaşabilecekler. - ADANA
Kaynak: İHA
Teknoloji Üniversitesi, Alparslan Türkeş, Adana, Güncel

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