Haberler » Güncel » Haber

ATUDER'den hastaneye ziyaret

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) yönetimi, Siirt Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

02.10.2019 12:06ATUDER'den hastaneye ziyaret
Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) yönetimi, Siirt Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

25. Acil Tıp Sempozyumu'na katılmak üzere kente gelen ATUDER Başkanı Başar Cander, beraberinde Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca ve dernek üyeleriyle İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür ile görüştükten sonra Siirt Devlet Hastanesi'ni gezdi.
ATUDER Başkanı Cander bölgelerde sempozyumlar düzenleyerek acil hizmetlerin artırılmasına katkı sağladıklarını söyledi.

Acil Tıp Uzmanları Derneği, Siirt Devlet Hastanesi, Siirt Üniversitesi, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:23 Beyoğlu'nda binada çökme riski (3) arka bölümdeki çatlaklar
16:22 Cemal Kaşıkçı, katledilişinin birinci yılında anılıyor
16:22 ADÜ'de tanıtım temsilcileri toplantısı gerçekleştirildi
16:20 Pompeo'dan Çin'e Uygur Türkleri tepkisi
16:20 Down sendromlu çocuklara atlı terapi
16:20 Bakan soylu, yaya geçidi nöbetine katıldı
16:19 Cemal Kaşıkçı, katledilişinin birinci yılında anılıyor - Agnes Callamard/Tevekkül Karman/Eymen...