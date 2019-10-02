ATUDER'den hastaneye ziyaret

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) yönetimi, Siirt Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

25. Acil Tıp Sempozyumu'na katılmak üzere kente gelen ATUDER Başkanı Başar Cander, beraberinde Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca ve dernek üyeleriyle İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür ile görüştükten sonra Siirt Devlet Hastanesi'ni gezdi.

ATUDER Başkanı Cander bölgelerde sempozyumlar düzenleyerek acil hizmetlerin artırılmasına katkı sağladıklarını söyledi.

Kaynak: AA