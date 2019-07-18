Haberler» Güncel» Haber

ATV, cami bahçesinin duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan ATV'nin caminin bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

18.07.2019 17:33 ATV, cami bahçesinin duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan ATV'nin caminin bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Kavşut köyünde meydana geldi. İstanbul'dan tatilini geçirmek için köyüne gelen Nurettin Uzun (66), akrabası Mevlüt Uzun (59) ile birlikte plakasız ATV ile gezmek için yaylaya çıktı. Dönüş yolunda Nurettin Uzun, yönetimindeki ATV'nin kontrolünü kaybetti. ATV, caminin bahçe duvarına çarptı.
Kazada, Nurettin Uzun olay yerinde yaşamını yitirirken, arkasındaki Mevlüt Uzun ise yaralandı. Mevlüt Uzun, çağırılan ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Nurettin Uzun'un cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Suşehri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Nurettin Uzun'un ATV tutkunu olduğu ve köyüne geldiğinde sürekli onunla gezdiği belirtildi.


Kaynak: DHA
Suşehri, Kavşut, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:47   Kıbrıs gazilerine 45 yıl sonra milli mücadele anısına madalya
20:46   "Şu anda Türkiye'ye yaptırım konusuna bakmıyoruz"
20:45   Malatya'da sağanak yağış kayısı üreticilerini vurdu
20:45   Sakarya'daki sağanak
20:45   DÜZCE SELİN BIRAKTIĞI HASAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ-2
20:44   GAZİANTEP 5 İŞ YERİNDEN SİGARA ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
20:44   Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ordu ayrılıkçılarla çatıştı: 12 ölü