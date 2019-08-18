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ATV'den düşen yaşlı adam yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen ATV'nin sürücüsü Muzaffer Ünlü (85) ağır yaralandı.

18.08.2019 09:55 ATV'den düşen yaşlı adam yaralandı


ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen ATV'nin sürücüsü Muzaffer Ünlü (85) ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Muzaffer Ünlü, kullandığı ATV'nin kontrolünü kaybederek köprü girişinde düştü. Başını beton zemine düşerek ağır yaralanan Muzaffer Ünlü'ye sağlık ekiplerini müdahalede bulundu. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muzaffer Ünlü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Plakası ve ruhsatı olmayan ATV polis ekipleri tarafından otoparka çekildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

- Zonguldak

Zonguldak, Güncel

Kaynak: DHA

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