ATV, İddialı Dizisi 'Ağlama Anne' İçin Final Kararı Aldı

Başrolünü Birce Akalay, Özlem Yılmaz ve Cansel Elçin'in paylaştığı dizi, için atv kararını verdi. Dizi 13'üncü bölümde ekrana veda edecek.

İKİ KIZ KARDEŞİN HAYAT HİKAYESİNİ EKRANA TAŞIYOR

Selim Bayraktar, Sezin Akbaşoğulları, Ekin Mert Daymaz, Aslıhan Malbora, Nihal Koldaş ve Hüseyin Soysalan'dan oluşan güçlü kadrosuyla dikkat çeken "Ağlama Anne"de iki kız kardeşin dramatik hikâyesi ekrana taşınıyordu. Esin Gök'ün yazdığı, Feride Kaytan'ın ise yönettiği dizinin şu günlerde 12. bölümü çekiliyor.