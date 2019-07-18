Haberler» 3. Sayfa» Haber

ATV ile gezi ölümle bitti

Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Kavşut köyünde meydana gelen ATV kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

18.07.2019 17:53 ATV ile gezi ölümle bitti
Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Kavşut köyünde meydana gelen ATV kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Suşehri ilçesine yaklaşık 35 km uzaklıkta bulunan Kavşut köyünde meydana geldi. Nurettin Uzun (66), ATV ile yayla gezisi dönüşünde direksiyon hakimiyetini kaybederek cami avlusu duvarına çarptı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, aracın arka kısmında oturan Mevlüt Uzun (59), ağır yaralandı. Yaralı, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uzun, burada yapılan müdahalelerin ardından Sivas'a sevk edildi. Hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Kaynak: İHA
Suşehri, Kavşut, Sivas, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:58   Van Valiliğinden kazayla ilgili açıklama
19:47   Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
19:47   Asılsız ihbar ekipleri alarma geçirdi
19:45   HDP Kağızman İlçe Başkanı Özlü tutuklandı
19:45   Bursa'da trafik kazası: 4 yaralı
19:45   Yanan evde mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı
19:43   Karasu'da 2 menfez ve 1 köprü kullanılmaz hale geldi