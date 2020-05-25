ATV ile kaza geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan ATV sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ATV ile kaza geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
25.05.2020 23:16 | Son Güncelleme: 25.05.2020 23:20
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan ATV sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Güzelyurt köyünde ikamet eden 76 yaşındaki Selahattin Ceylan isimli vatandaş, kendisine ait olan ATV ile Güzelyurt köyünden Saraycık köyü yönünde giderken aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç yolun dışına doğru savruldu.

Saat 11.30 sularında köyün içindeki stabilize yolda kendine ait tarlasına gittiği öğrenilen Selahattin Ceylan, kullandığı aracın yolun dışına çıkması üzerine meydana gelen kazada yaralanarak 112 ekiplerince Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ceylan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kazadan yaklaşık iki saat sonra hayatını kaybetti.

Meydana gelen kaza ile ilgili adli soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Şebinkarahisar, Giresun, Güncel, Haber

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