25 Mart 2019, 16:20
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Atv'nin Yeni Dizisi Hercai, Son Bir Haftada En Çok Abone Olunan Youtube Kanalı Oldu

Atv'nin yeni dizisi Hercai, Türkiye'nin son 1 haftada en çok abone olunan Youtube kanalı oldu. Dizi, dünya genelinde ise 198'nci sırada yer almayı başardı.

Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekranlara gelen Atv'nin yeni dizisi Hercai bir rekora imza attı. Birçok Youtube fenomeni, müzik, çocuk ve ünlü kanallarını geride bırakan 'Hercai'nin Youtube kanalı, Türkiye'de son bir haftada en çok abone olunan kanal olarak dünya genelinde 198'nci sırada yer almayı başardı.

DİZİNİN KONUSU

Mia Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, intikamdan doğan imkansız bir aşk masalını konu alan 'Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen, Cahit Gök, İlay Erkök ve Eda Elif Başlamışlı paylaşıyor. Yönetmenliğini Cem Karcı, senaryosunu ise Eda Tezcan ve Feraye Şahin'in üstlendiği 'Hercai', her cuma 20.00'de atv'de ekrana geliyor.

Magazin



YORUMLAR (12)
FB34: En güzel beyin yıkama yolu
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ADIM YOK: memleket kan ağlıyor aldığımız asgari ücret ay sonunu getirmiyor milletin derdi film olmuş memleket bitik
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  • ADİM VAR : sen buradabulari takip edebiliyorsan demekki ac degilsin yoksa xalismis olurdun ekmek parasinin arkasindan kosuyordun
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SEDO: Klasik aşiret dizilerinden birtanesi. Evde ki ağabey vasfına sahip olan adam, her zaman olduğu gibi taaa çocuk yaştan esas kıza aşıktır ve kız olgunlaşınca ona ''bana ağabey demesen artık'' gibi cümleler kurar. Evdeki kuzen anasının gazına gelerek ve anasının yardımıyla, esas oğlanı ayartmaya çalışırlar ama esas oğlan esas kızı sevmeye başlar falan. Çirkef yengeler vesaire vesaire. Tutmaması imkansız, çünkü türk beyninin senaryo kapasitesi bu kadar. Değişik yapımlara asla açık degiliz.
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  • CONI : hahaha aynen kardesim :D , jipleri ve takim elbiseleride ekleyelim, bu asiret felan ayni evde o kadar indan fazla genisler belli ki :D
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