ATV'ye bağladığı römorkta öğrenci taşıyan sürücüye ceza Adana
'da ATV araca bağladığı römorkta 10 öğrenciyi okula taşıdığı tespit edilen sürücüye 3 bin 20 lira idari para cezası uygulandı. Araç
, 15 gün trafikten men edildi.
Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi üzerinde trafik ekiplerinin yol uygulaması sırasında Ayhan U. (57) yönetiminde üzerinde 11 öğrencinin yolculuk yaptığı römork takılan ATV araç durduruldu. Polis
, öğrencilerin güçlükle sığdığı ve üst üste oturduğu römork ile bağlı olduğu ATV araca el koydu. Öğrencileri başka bir araçla okula gönderen polis, Ayhan U.'ya aracı amacı dışında kullanmaktan bin 2 lira ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 18 lira idari para cezası kesti. ATV araç ise 15 gün trafikten men edildi.