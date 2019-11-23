AÜ'de diş hekimleri günü kutlandı

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde Ağız ve diş sağlığının öneminin anlaşılması ve toplum bilincinin oluşturulması adına, 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü kutlandı.



Diş Hekimliği Fakültesi'nin yeni binasında gerçekleşen kutlamaya, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erol Gürpınar, Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Dünya Diş Hekimleri Günü'nü kutlayan Rektör Ünal, Diş Hekimliği Fakültesi önünde öğrencilerin verdiği uygulamalı Diş Fırçalama Eğitim standını da ziyaret ederek, öğrencilerden doğru diş fırçalama ile ilgili bilgi aldı.



Fakültenin yeni binasında, ağız ve diş sağlığının öneminin anlaşılması ve toplum bilincinin oluşturulması için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Alper Kuştarcı "Öğrencilerimiz Fakültemizin önündeki stantta uygulamalı olarak Fakültemize gelen hastalarımıza dişlerini nasıl fırçalamaları gerektiği hakkında eğitim verdiler. Toplumumuzun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, bireylerin ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde, her türlü bakım ve tedavinin gerçekleştirilmesinde, özverili çalışmalar yürüten tüm diş hekimlerimizin bu önemli gününü kutluyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA