Haberler » Güncel » AÜ'de Dünya Engelliler Günü etkinliği - Haber

AÜ'de Dünya Engelliler Günü etkinliği

Akdeniz Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi ve Engelsiz Akdeniz Öğrenci topluluğu işbirliğiyle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

04.12.2019 12:57 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:02AÜ'de Dünya Engelliler Günü etkinliği
Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi ve Engelsiz Akdeniz Öğrenci topluluğu işbirliğiyle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ögke, bütün vatandaşların potansiyelli bir engelli adayı olduğunu belirtti. Ögke, "3 Aralık Dünya Engelliler Gününü engelli kardeşlerimizle empati kurarak onların sorunlarına nasıl çözümler üretebileceğimizi düşünmemize yardımcı olacak bir fırsat olarak görüyorum. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü olarak imkanlar ölçüsünde engelli öğrencilerimizin ihtiyaçlarına karşılık vermeye çalışıyoruz. Her fakültede müstakil olarak kurulan Engelli Öğrenci Birimizin yaptığı çalışmalarla bu konuda daha hızlı yol alıyoruz. Çalışmalarımızı özverili bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye'de 3 milyona yakın engelli öğrenci olduğunu dile getiren Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Canbulat ise "Engelli öğrencilerimizin hak ettikleri hayat ve eğitim şartlarını yakalamaları açısından engelliler konusundaki toplumsal farkındalığın önemini vurgulamak istiyorum. Eğitim Fakültesi öğrencileri olarak sizler bu farkındalığı topluma kazandırma sorumluluğunu üzerinizde hissetmelisiniz. Bu farkındalığı topluma en iyi anlatabilecek kişiler şüphesiz yarının öğretmenleri olacak sizlersiniz" şeklinde konuştu.

Etkinlik Taylan Hartavi'nin Viyola Dinletisi'nin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Zehra Atbaşı'nın 'Olumlu Davranış Desteği Uygulamaları' konulu semineri ile devam etti. Etkinlikte ayrıca 'Anne Eli Değmiş Gibi Ev Yapımı Yiyecekler Kermesi' ve Antalya Otistik Bireyler Kulübü Derneği'nin hazırlamış olduğu 'El Sanatları Sergisi' gerçekleştirildi. - ANTALYA

Dünya Engelliler Günü, Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:26 Meslek lisesi öğrencileri Avrupa yolunda - Haber
15:26 "20. Devlet Türk Sanatları Yarışması" ödülleri yarın törenle verilecek - Haber
15:26 Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi temaslarda bulunmak üzere Güney Kore'de - Haber
15:26 MSB: Terör örgütü Resulayn'da sivilleri hedef aldı - Haber
15:26 Eski HSYK üyesi Hüseyin Serter'e 13 yıl 6 ay hapis cezası - Haber
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti - Haber
15:06 Son dakika: Erdoğan ve Trump NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi - Haber
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana poz verdi - Haber
14:26 YSK'nın AK Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ı görevden alacağı iddia edildi - Haber
14:09 Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler derse girmedi - Haber
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
13:45 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Ya başka ülkeden bahsediyorlar ya da milletin aklıyla dalga geçiyorlar
12:49 Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor!
12:40 Öğretim görevlisi koca, gece yarısı evin dışına çağırdığı eşini bıçaklayarak öldürdü
10:16 Araştırmacı Yazar Hiçyılmaz: Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor
4.12.2019 15:32:08