Haberler » Güncel » AÜ'de iş birliği protokolü

AÜ'de iş birliği protokolü

Anadolu Üniversitesi (AÜ) ile Petrol Ofisi ve Sarar Şirketler Grubu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

04.11.2019 17:22AÜ'de iş birliği protokolü
Anadolu Üniversitesi (AÜ) ile Petrol Ofisi ve Sarar Şirketler Grubu arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen imza törenine AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Sarar Şirketler Grubu Başkanı Cemalettin Sarar, Petrol Ofisi Pazarlama Direktörü Beril Alakoç katıldı.
Prof. Dr. Çomaklı üniversiteye fayda sağlayacak bir işbirliği protokolüne imza attıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından imzalanan protokol kapsamında Anadolu Üniversitesi'nin yaklaşık 7 bin personeli, Petrol Ofisi Positive Card ile Petrol Ofisi istasyonlarında akaryakıt ihtiyaçlarını indirimli ve çeşitli avantajlarla karşılayabilecek.

Anadolu Üniversitesi, Petrol Ofisi, Sarar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:50 Avam Kamarasına İşçi Partili başkan
23:45 Bülent Arınç'tan tartışılan sözlerine açıklık getirdi: Kandırılanları azılı militanlardan ayırmak gerekir
23:43 Otomobil tıra çarptı: 5 yaralı
23:43 Malatya'da 'sahte içki' operasyonu: 3 gözaltı
23:43 Dağ yolunda heyelan oldu, tır sürücüsü son anda kurtuldu
23:45 Bülent Arınç'tan tartışılan sözlerine açıklık getirdi: Kandırılanları azılı militanlardan ayırmak gerekir
23:16 "Ahmak" tartışması sosyal medyaya taşındı! İmamoğlu ve Soylu taraftarları sosyal medyada kapışıyor
23:15 Hakkari gazisinin evlat isyanı: Eşi tedavi görürken kendisini terk etti, 3 aydır oğlunu göstermiyor!
22:55 Ahmet Davutoğlu'ndan "bedelsiz arazi kıyağı" iddialarına cevap: Kanunlara ve usullere tamamen uygundur
22:34 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden İYİ Partili Özdağ'a sert yanıt: Biz yalanlamaktan bıktık, siz iftira atmaktan bıkmadınız
4.11.2019 23:54:01