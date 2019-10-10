AÜ'den bilimsel çalışmalara ücretsiz destek

Akdeniz Üniversitesi mühendis ve bilim insanlarının eğitim, öğrenim ve araştırmalarında güvenerek kullandığı MATLAB programının kullanımı için, Akademik Kampüs Lisans anlaşması yaptı. AÜ Rektörü Prof.



Dr. Mustafa Ünal, akademisyen, araştırmacı ve öğrencilerin MATLAB'a ücretsiz olarak ulaşabileceklerini kaydetti.



MATLAB Lisans anlaşması ile ilgili açıklamada bulunan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, üniversite olarak ülkenin gelecek hedeflerine ulaşmak için yüksek katma değerli teknolojiler üretmek durumunda olduklarını vurguladı. Ünal, "Bu bilinçle, hedeflenen başarılara ulaşmanın en kısa yolunun da bilgisayar teknolojilerinden maksimum düzeyde yararlanmaktan geçtiğini de biliyoruz. Bu kapsamda hesaplamalı bilimlerle, analiz ve istatistikle uğraşanların sık kullandığı MATLAB, çok paradigmalı sayısal hesaplama yazılımını öğretim üyelerimizin ve öğrencilerimizin kullanımına açıyoruz" diye konuştu.



Akdeniz Üniversitesi'nin evrensel düzeyde nitelikli Ar-Ge faaliyetleri yapan ve teknoloji üreten araştırma odaklı üniversite olma hedefi doğrultusunda faaliyetlerine devam ettiğini belirten Rektör Ünal, "Pozitif bilimlerle uğraşanların, sayısal analiz, mühendislik hesaplamaları, görüntü işleme, 2D-3D grafik oluşturma, veri analizi, kullanıcı ara yüz uygulamaları, modellemeler, simülasyon gibi çalışmalarda ihtiyaç duyduğu pek çok veri işleme potansiyelini içinde barındıran programla akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin gerçekleştirecekleri bilimsel çalışmalarda programdan faydalanarak işlerini kolaylaştırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Akdeniz Üniversitesi'nin vizyonunu geliştirme yönünde yapılan çalışmalara daima katkı sağladıklarını belirten Rektör Ünal, MATLAB programının kullanımı için Akademik Kampüs Lisans anlaşmasının üniversitedeki sağlık, sosyal ve bilimsel alanlardaki çalışmalara büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.



MATLAB programı kullanımını bilmeyenlerin çevrimiçi kursları kullanarak yazılımı kolaylıkla öğrenilebileceğini belirten Ünal, "Akdeniz Üniversitesi akademisyen, araştırmacı ve öğrencileri MATLAB'a ücretsiz olarak ulaşabilecekler. Bilim üretmeyi seven tüm üniversite mensuplarımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA