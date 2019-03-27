Aü'den Yıldız Kız Hentbol Milli Takımı'na Başantrenör Transferi

Anadolu Üniversitesi
(AÜ) Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Murat Kabadayı
, Türkiye
Hentbol Federasyonu (THF) Yönetim Kurulu tarafından Yıldız Kız Hentbol Milli Takımı Başantrenörlüğü görevine getirildi.
AÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kabadayı, milli takım antrenörlüğünün hem AÜ Kadın Hentbol Takımı hem de kendisi için çok önemli olduğunu vurguladı.
Milli takımlarda daha önce 5 yılı aşkın bir süre antrenörlük yaptığını hatırlatan Kabadayı, "Bu süreçte yaptığımız çalışmalar bizim için çok önemliydi. O dönemde üniversitemiz takımının da iskeletini oluşturan oyuncularımız milli takımda yer aldılar. Şimdi de o jenerasyondaki Yıldız Milli Takım oyuncularımız, A Milli Takım kadrosunda yer alıyorlar. Dolayısıyla o dönemde bu tarz güzel çalışmalarımız oldu ancak ailevi sebeplerden dolayı milli takımdan ayrılmak durumunda kalmıştım. Federasyonumuza, geçmişteki çalışmalarımızı dikkate alarak yeniden bizleri bu göreve layık gördükleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Murat Kabadayı, nisan ayında Karadağ
'da yapılacak Akdeniz
Şampiyonası için milli takımın hazırlıklarının sürdüğünü aktardı.
Şampiyona öncesinde Antalya
'daki milli takım antrenörler toplantısına katılacağı bilgisini veren Kabadayı, şunları kaydetti:
"Bugüne kadar milli takım antrenörlüğüne gelmemde en büyük desteği üniversitemiz Gençlik ve Spor Kulübünden gördüm. Şu anda da Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
'nın, kulübümüze yönelik büyük destekleri ve ilgisi bulunuyor. Kendisi elinden geldiğince müsabakalarımızı takip etmeye çalışıyor ve bu durum da hem sporcularımızı hem bizleri mutlu ediyor. Bunun yanında kulübün kuruluşundan bu yana hem sporcu hem de menajer olarak önemli hizmetleri bulunan Dr. Şenay Kabadayı'nın da bu yolda bana büyük destekleri oldu. Bizlere sağlanan desteklerin yanında üniversitemizin imkanları da çocuklarımız ve antrenörlerimiz için çok önemli. Bizler de bu imkanları kullanarak, kulübümüzü en iyi şekilde temsil edip buralara kadar geldik. Bugün de yaşanan bu gelişmeler sayesinde milli takımda görev almaktan dolayı büyük gurur duyuyorum."
Spor
Kaynak: AA