AÜ İletişim Fakültesi öğrencileri ödüllerle döndü
Akdeniz Üniversitesi Reklamcılık bölümü öğrencileri, Anadolu Üniversitesi İletişim Kulübü tarafından düzenlenen 'Kampüste Reklam Var' yarışmasından dereceyle döndü.
09.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:37
Akdeniz Üniversitesi Reklamcılık bölümü öğrencileri, Anadolu Üniversitesi İletişim Kulübü tarafından düzenlenen 'Kampüste Reklam Var' yarışmasından dereceyle döndü.
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri yeni bir başarıya daha imza attı. Reklamcılık bölümü öğrencileri, Anadolu Üniversitesi İletişim Kulübü tarafından düzenlenen 'Kampüste Reklam Var' yarışmasından dereceyle döndü. Bu yıl 16'ncısı düzenlenen yarışmada öğrencilerden özel bir gün oluşturması, bu oluşturulan günün saçma ve dijital platformlarda tüketilebilir bir proje olması istendi. Türkiye genelinde düzenlenen yarışmaya Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık bölümü öğrencilerinden iki grup iki ayrı proje ile katıldı. Katılan her iki proje finale kalarak dereceye girdi. Aslı Çelik ve Rengin Ormancı 'Like Günü' projesi ile ikinci, diğer grupta Recep Hamarat, Can Oruç, Ayça Tavukçu 'Aynen Günü' projesi ile üçüncü oldu. - ANTALYA
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri yeni bir başarıya daha imza attı. Reklamcılık bölümü öğrencileri, Anadolu Üniversitesi İletişim Kulübü tarafından düzenlenen 'Kampüste Reklam Var' yarışmasından dereceyle döndü. Bu yıl 16'ncısı düzenlenen yarışmada öğrencilerden özel bir gün oluşturması, bu oluşturulan günün saçma ve dijital platformlarda tüketilebilir bir proje olması istendi. Türkiye genelinde düzenlenen yarışmaya Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık bölümü öğrencilerinden iki grup iki ayrı proje ile katıldı. Katılan her iki proje finale kalarak dereceye girdi. Aslı Çelik ve Rengin Ormancı 'Like Günü' projesi ile ikinci, diğer grupta Recep Hamarat, Can Oruç, Ayça Tavukçu 'Aynen Günü' projesi ile üçüncü oldu. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :AÜ İletişim Fakültesi öğrencileri ödüllerle döndü
Etiketler : Anadolu Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Güncel
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