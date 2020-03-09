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AÜ İletişim Fakültesi öğrencileri ödüllerle döndü

Akdeniz Üniversitesi Reklamcılık bölümü öğrencileri, Anadolu Üniversitesi İletişim Kulübü tarafından düzenlenen 'Kampüste Reklam Var' yarışmasından dereceyle döndü.

09.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:37
AÜ İletişim Fakültesi öğrencileri ödüllerle döndü
Akdeniz Üniversitesi Reklamcılık bölümü öğrencileri, Anadolu Üniversitesi İletişim Kulübü tarafından düzenlenen 'Kampüste Reklam Var' yarışmasından dereceyle döndü.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri yeni bir başarıya daha imza attı. Reklamcılık bölümü öğrencileri, Anadolu Üniversitesi İletişim Kulübü tarafından düzenlenen 'Kampüste Reklam Var' yarışmasından dereceyle döndü. Bu yıl 16'ncısı düzenlenen yarışmada öğrencilerden özel bir gün oluşturması, bu oluşturulan günün saçma ve dijital platformlarda tüketilebilir bir proje olması istendi. Türkiye genelinde düzenlenen yarışmaya Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık bölümü öğrencilerinden iki grup iki ayrı proje ile katıldı. Katılan her iki proje finale kalarak dereceye girdi. Aslı Çelik ve Rengin Ormancı 'Like Günü' projesi ile ikinci, diğer grupta Recep Hamarat, Can Oruç, Ayça Tavukçu 'Aynen Günü' projesi ile üçüncü oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Anadolu Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Güncel
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