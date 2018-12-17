Aü'lü Gençler Dünyayı Değiştirecek Projelerini Sundu

Anadolu Üniversitesi
(AÜ) öğrencileri, gençlerin dünyayı değiştirecek iş fikirleri geliştirmesini hedefleyen Hunt Ödülleri'nde (Hult Prize) yarışmak üzere hazırladıkları projelerini sundu.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hult Uluslararası İşletme Okulu ve Birleşmiş Milletler
Vakfı ortaklığında her yıl düzenlenen ve ABD
42. Başkanı Bill Clinton
tarafından belirlenen meydan okuma konusunda geliştirilen projelerin yarıştığı Hult Ödülleri'nde, bu yıl Türkiye
'yi Anadolu Üniversitesi öğrencileri temsil edecek.
Öğrenciler bu yılın meydan okuma konusu olan "Gelecek 10 yıl içinde, 10 bin işsiz gence, günde 10 saat çalışabilecek bir iş önerisi" konusunda hazırladıkları projeleri, AÜ Öğrenci Merkezi Salon 2016'da jüri üyelerine sundu.
Jüri değerlendirmesi sonucu Furkan İçöz, Melike Esen, Handan Aytar ve Halil İbrahim Aytar'ın yer aldığı 10'ncu grup, projeleriyle Türkiye'yi Hult Ödülleri'nde temsil etme hakkı kazandı.
Hult Ödülleri AÜ Kampüs Direktörü Sidalamin Ibrazil, yaptığı değerlendirmede, böyle bir yarışmada üniversitelerinin temsil edilmesinden onur ve gurur duydukları kaydetti.
Yarışmanın düzenlenme sürecinde üniversitenin fazlasıyla destek olduğunu aktaran Ibrazil, şunları kaydetti:
"Biz öğrencilerden başvuru istemiştik. Başvurulardan seçilen 16 aday grubuna sunum şansı verdik. Bunların arasından bir takım proje sunumunu kazandı. Bu takım bundan sonra bölgesel yarışlara katılarak New York
, Tokyo
, Şikago'nun da arasında bulunduğu 25 büyük şehirden birini seçerek orada kazanan takımla yarışacak, daha sonra bu şehirler arasında kazananlar finalde yarışacak. Takımımızdan beklentimiz büyük. Kendilerine başarılar diliyoruz. Umarım 1 milyon dolarlık ödül Anadolu Üniversitesi'ne gelir."
Bu arada jüri üyeleri arasında Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Doç. Dr. Özgür Yıldırım, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Emre Demirci
ve İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Burak Tuğberk Tosunoğlu yer aldı.
Türkiye,Anadolu Üniversitesi
Kaynak: AA