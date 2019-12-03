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AÜ öğretim üyesine inovasyon ödülü

Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr.Öğr.Üyesi Önder Kabaş "Traktör Kuyruk Milinden Hareketli Mobil Briketleme Makinası" isimli projesi ile inovasyon özel ödülüne layık görüldü.

03.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:50AÜ öğretim üyesine inovasyon ödülü
Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr.Öğr.Üyesi Önder Kabaş "Traktör Kuyruk Milinden Hareketli Mobil Briketleme Makinası" isimli projesi ile inovasyon özel ödülüne layık görüldü.

Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Growtech işbirliğinde Growtech 2019 Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı kapsamında verilen ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri açıklandı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, oda ve borsa başkanları ile sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde, Dr. Önder Kabaş "Traktör Kuyruk Milinden Hareketli Mobil Briketleme Makinası" isimli projesi ile özel ödüle layık görüldü.

Ödüle layık görülen proje hakkında bilgi veren Dr. Önder Kabaş, Traktör Kuyruk Milinden Hareketli Mobil Briketleme Makinası'nın başta Antalya, çevresi ve sera varlığı yüksek olduğu il ve ilçelerde en büyük sorunu teşkil eden sera atıklarının briketlenerek, tekrar ekonomiye kazandırılması amacı taşıdığını belirtti. Dr. Kabaş, makinanın sadece sera atığı değil, tüm tarımsal bitki atıklarında kullanılabileceğini belirtti. - ANTALYA

Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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