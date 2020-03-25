Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››AÜ Rektörü Çomaklı: Uzaktan eğitimin öğretmeni velilerdir - Haberler

AÜ Rektörü Çomaklı: Uzaktan eğitimin öğretmeni velilerdir

AÜ Rektörü Çomaklı: Uzaktan eğitimin öğretmeni velilerdirESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, koronavirüs salgını nedeniyle televizyon ve internet üzerinden eğitim alacak çocuklar ve aileleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu.

25.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:19
AÜ Rektörü Çomaklı : Uzaktan eğitimin öğretmeni velilerdir
ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, koronavirüs salgını nedeniyle televizyon ve internet üzerinden eğitim alacak çocuklar ve aileleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu. Velilerin öğretmen gibi çocuklarını motive etmeleri gerektiğini belirten Çomaklı, "Özellikle velilerin yasaklamadan ziyade kendilerinin de birer öğretmen olduklarını bu süreçte unutmamaları gerekiyor. Tablet, bilgisayar kısıtlama ve zorlamanın dışında onları bir öğretmen gibi bu sisteme motive etmeleri gerekiyor. Burada önemli olan husus ailelerin evi bir sınıf gibi kullanacaklarının bilincinde olmaları? dedi.
Uzaktan eğitim konusunda 40 yıllık bir tecrübeye sahip olan Anadolu Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde eğitim alacak öğrenciler ve ailelerine tavsiyelerde bulundu. Uzaktan eğitim sürecinin çok iyi yönetilmesi gerektiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Çomaklı, kısıtlama ve yasaklamalar yerine çocukların derslere motive edilmesinin doğru bir yöntem olacağını söyledi. Ders aralarında çocuklara mutlaka okullardaki teneffüs gibi mola verilmesinin dersteki etkinliği arttıracağını kaydeden Prof. Dr. Çomaklı, "Anadolu Üniversitesi olarak açık öğretim sistemine sahibi ve 40 yıllık bir birikime sahibiz. Bu konuda insanların uzaktan eğitimle ilgili psikolojilerini de ölçebiliyoruz. Ders materyalleri, sınavlar, yapılabilecek olan davranış kalıpları nelerdir? Bunları da görebilme imkanına sahibiz. Koronavirüsün yayılmasının ardından YÖK Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı kararlar var. EBA dediğimiz çocukları bir araya getirmeden bir eğitim sistemi var. Velilerin ve öğrencilerin de bu süreci iyi yönetmesi gerekiyor. Çocuğa uzaktan eğitim, televizyon ve internet yoluyla eğitim vereceğiz demek çok yetmiyor. Burada velilerin bilinçli bir şekilde bir davranış sergilemesi gerekiyor, bunu çocuklarımıza anlatması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
'VELİLER BİRER ÖĞRETMEN OLDUĞUNU UNUTMAMALI'
Özellikle velilerin yasaklamadan ziyade kendilerinin de birer öğretmen olduklarını bu süreçte unutmamaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Çomaklı, "Tablet, bilgisayar kısıtlama ve zorlamanın dışında onları bir öğretmen gibi bu sisteme motive etmeleri gerekiyor. Burada önemli olan husus ailelerin evi bir sınıf gibi kullanacaklarının bilincinde olmaları. Evde çocuk hem televizyonu ve interneti açarak eğitimini alacak ama molası geldiğinde de molası olduğunu bilecek? dedi.
'DERS ARALARINDA MUTLAKA MOLA VERİN?
Uzaktan eğitimde çocukları zorlamanın faydalı olmayacağını kaydeden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, ders aralarında velilerin mola vermesini tavsiye ederek, 'Çocuklara illa 'ders çalış' demeyecek. Ders vakti geldiğinde zil çalar gibi dersini yapacak. Aynı zamanda öğrenciye molası geldiğinde molasını verdirip rahatlatacak. Ders bittiğinde de akşamüstü normale dönecekler. Televizyon ve tablet karşısında bu uzaktan eğitim sürecinde çok uzun süre geçirecekleri için çocukları eğitim bittikten sonra velilerin çocuklarla yüz yüze konuşarak, aile içinde sosyal ilişkiye sokarak çocukları kontrol etmeleri gerekiyor. Televizyonda ve bilgisayarda eğitim bittikten sonra çocuğu oyuna ve çizgi filmlere yönlendirmemesi gerekiyor ya da çok sınırlı tutması gerekiyor. Aksi takdirde çocuk bilişim bağımlısı haline gelecek? dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
AÜ Rektörü Çomaklı: Uzaktan eğitimin öğretmeni velilerdir

Kaynak: DHA

Etiketler : Anadolu Üniversitesi, Çomaklı, TV, Güncel

Haberin Videosu :

AÜ Rektörü Çomaklı: Uzaktan eğitimin öğretmeni velilerdir

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü Haberler
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koca, ABD’ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı Haberler
Koca, ABD'ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı
CHP’li vekil ’Endişeye sevk eden gelişmeler var’ deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi Haberler
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi Haberler
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı Haberler
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı
Almanya’da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı Haberler
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı
Koronavirüs sebebiyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüs sebebiyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

12:48: Hatay'da havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı - Haber 12:48: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada sosyal mesafeye dikkat çekiyor - Haber 12:47: İstanbul'da utandıran görüntü; Gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi - Haber 12:47: GAZİOSMANPAŞA'DA KAÇIRILAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMA ANI KAMERADA - Haber 12:47: Esnaf kredilerine 3 ay erteleme - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 11:09: Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:11: Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli - Haber