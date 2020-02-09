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AÜ Rektörü'nden Özhaseki ve Türel açıklaması

Antalya'da trafik kazasında yaralanan Mehmet Özhaseki ve Menderes Türel'in sağlık durumlarına ilişkin Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, açıklama yaptı.

09.02.2020 22:23 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:23AÜ Rektörü'nden Özhaseki ve Türel açıklaması
'da trafik kazasında yaralanan Mehmet Özhaseki ve Menderes Türel'in sağlık durumlarına ilişkin Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, açıklama yaptı. Ünal, "Hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Sadece Mehmet Özhaseki'nin burnunda bir kırık var. Burun kemiğine cerrahi bir müdahale yapılacak" dedi.

Rektör Ünal şöyle konuştu:

"Hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Sadece Mehmet Özhaseki'nin burnunda bir kırık var. Burun kemiğine cerrahi bir müdahale yapılacak. Ayrıca Yusuf Ziya Yılmaz'ın eşinin omuzunda ortopedi müdahalesi gerektiren küçük bir işlem var. Başka önemli bir durum yok. Muhtemelen Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz bu akşam çıkar. Mehmet Özhaseki de burun kemiğine müdahale yapılırsa bugün misafir ederiz." - ANTALYA

Mehmet Özhaseki, Menderes Türel, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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