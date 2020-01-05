Haberler » Güncel » AÜ Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan kütüphanede finallere hazırlanan öğrencilere sürpriz ziyaret - Haber

AÜ Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan kütüphanede finallere hazırlanan öğrencilere sürpriz ziyaret

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve eşi Seda Çomaklı, kütüphanede final sınavlarına hazırlanan öğrencilere sürpriz ziyarette bulundu.

05.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:26 AÜ Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan kütüphanede finallere hazırlanan öğrencilere sürpriz ziyaret
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve eşi Seda Çomaklı, kütüphanede final sınavlarına hazırlanan öğrencilere sürpriz ziyarette bulundu.
Sınav öncesi kütüphanede Rektör Çomaklı'yı masalarında görünce şaşıran öğrenciler, bu ziyaretin motivasyonlarını artırdığını söyledi.
Prof. Dr. Çomaklı ve eşi de öğrencilere ajanda, not defteri ve kalem gibi eğitim araç gereçleri hediye etti.
Öğrencilere alanlarıyla ilgili tavsiyelerde bulunan Rektör Çomaklı, "Sizler ailelerinizin bizlere emaneti, başımızın tacı öğrencilerimizsiniz. Rahatınız ve güvenliğiniz bizim için çok önemli. Geleceğimiz, sizin ellerinizde." ifadelerini kullandı.
Kütüphanedeki tüm öğrencilerle ayrı ayrı ilgilenen Prof. Dr. Çomaklı, özçekim yapmak isteyen üniversitelilerle fotoğraf çektirdikten sonra kütüphaneden ayrıldı.

Anadolu Üniversitesi, Şafak Ertan Çomaklı, Çomaklı, Rektör, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:32   Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı - Haber
11:32   Ailesinin hukuk mücadelesiyle 3 yıl sonra şehit sayıldı - Haber
11:32   "Sanatla Büyümek" panelinde çocukların sanatla buluşturulması konusu ele alındı - Haber
11:31   EGM'den, 'Fethi Sekin' paylaşımı: Kahramanlar can verir, Yurdu yaşatmak için! - Haber
11:30   Turgutlu'da kuyumcuda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu - Haber
10:21   Kasım Süleymani suikastı sonrasında, İran'ın olası intikam senaryoları ortaya çıktı - Haber
09:43   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruhani'ye: Öfkenizin farkındayım - Haber
09:25   İstanbul trafiğindeki seyyar satıcıların aylık gelirleri 6 bin liraya ulaşıyor - Haber
00:00   Cinayet sonrası eski eşine "Sana da sıra gelecek" diyen kadın, Kocaeli'de yakalandı - Haber
22:14   İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak - Haber
5.01.2020 11:32:17