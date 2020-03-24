Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››AÜ Rektörü Prof. Dr. Çomaklı: 'Üniversite olarak tüm önlemleri aldık' - Haberler

AÜ Rektörü Prof. Dr. Çomaklı: "Üniversite olarak tüm önlemleri aldık"

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, öğrenci sayısıyla dünyanın 3. büyük üniversitesi olan Anadolu Üniversitesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için tüm önlemleri aldığını söyledi.

24.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:04
AÜ Rektörü Prof. Dr. Çomaklı:
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı , öğrenci sayısıyla dünyanın 3. büyük üniversitesi olan Anadolu Üniversitesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için tüm önlemleri aldığını söyledi.
AÜ'den yapılan yazılı açıklamada, öğrenci ve personellerin sağlığı için gereken tüm çalışmaları özveriyle yürütmeye devam ettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ertan Çomaklı'ın cümlelerine yer verildi.
Çomaklı, Anadolu Üniversitesi'nin hızlı reaksiyon yeteneği ve kapsamlı çalışmaları ile öğrenci ve personellerin sağlığını korumak için gerekli tüm önlemleri aldığını belirterek, "Devletin ilgili kurumlarınca alınan her türlü karar doğrultusunda öğrencilerimiz ve personelimizin sağlığı için gereken tüm çalışmaları özveriyle yürütmeye devam ediyoruz. Bu süreci, millet olarak kenetlendiğimizde en az zararla atlatacağımıza olan inancım tamdır. Üniversite olarak tüm önlemleri aldık." ifadelerini kullandı.
"Mücadeleye devam"
Öğrencilerin ve personellerin yemek hizmeti aldığı yemekhanelerde virüsün dünyada görüldüğü ilk günlerden itibaren önlemlerin artırıldığına değinen Çomaklı, şunları kaydetti:
"Alınan önlemler kapsamında öğrencilerin uzaktan öğrenime geçmeleriyle birlikte, yapılan dezenfekte işlemleri personeller için devam ediyor. Mücadeleye devam. Yemekhanelerde bulunan tüm yüzeyler, uygun dezenfektanlar ile sürekli olarak temizleniyor. Ayrıca çiğ olarak tüketilecek tüm sebze ve meyveler, gıda ürünlerinde kullanılabilen dezenfektanlar ile yıkandıktan sonra yenilmeye hazır hale getiriliyor. Salonlarda oturma düzeni her masa arası en az 1,5 metre olacak şekilde ayarlanıyor ve her masaya yalnızca 1 sandalye yerleştirilerek sosyal mesafe korunuyor. Servis sırasında ekmek, su ve kaşık, çatallar, görevli personeller tarafından tepsilere konularak kişilerin nesnelere dokunmasının önüne geçiliyor. Bulaşıklarda ise 14 metre uzunluğundaki buharlı bulaşık yıkama makineleri ile termal dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. Kullanılmakta olan tüm tabak, çatal-kaşık ve tepsiler 85 derecede bakteri ve mikroplardan arındırılıyor."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Anadolu Üniversitesi, Çomaklı, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş’tan geldi Haberler
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş'tan geldi
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Haberler
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa’da manşet oldu: Türklerin gizli silahı Haberler
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı Haberler
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı
MEB, tartışma yaratan görüntüler hakkında soruşturma başlattı Haberler
MEB, tartışma yaratan görüntüler hakkında soruşturma başlattı
Avrupa ülkesinde, ikiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı Haberler
Avrupa ülkesinde, ikiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı
Büyükşehir belediyesi, personeline biner lira ikramiye verecek Haberler
Büyükşehir belediyesi, personeline biner lira ikramiye verecek

Son Dakika Güncel Haberleri

13:21: DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Haber 13:21: Öğrenciler işaret diliyle 'Evde kal Türkiye' videosu hazırladı - Haber 13:21: Gemlik Belediyesinden yaşlılara yardım eli - Haber 13:20: Fahrettin Altun: "Gerekli yasal işlemler yapılmaktadır" - Haber 13:20: Kızılay Çorlu Şubesi adeta seferberlik ilan etti - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 12:17: Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı - Haber 12:01: WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor - Haber 11:45: İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi - Haber 11:26: Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber
Loading