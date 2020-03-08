AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'dan "Dünya Kadınlar Günü" mesajı
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
08.03.2020 12:04
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Prof. Dr. Çomaklı mesajında, herkesin ilk öğretmenleri olan, sevgileri, fedakarlıkları, gayretleri ve emekleriyle geçmişin şekillenmesinde ve geleceğin inşa edilmesinde büyük role sahip kadınların bu anlamlı gününü kutladı.
Nene Hatun, Şerife Bacı ve Kara Fatma'nın Kurtuluş Savaşı'nda, Zeynep Sağır, Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit'in 15 Temmuz'da gösterdiği gibi kadınların, tarihin bütün kırılma anlarında canları pahasına Türkiye'ye sahip çıktığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Çomaklı, şunları kaydetti:
"Kadınlarımız, Zübeyde Hanım gibi millete her daim umut olacak, vatanın kurtuluşunu müjdeleyecek evlatlar yetiştirmiş, ailenin içindeki hayati vasıflarının yanı sıra sağlık sektöründen eğitime, siyasetten iş hayatına kadar toplumun her aşamasında vazgeçilmez bir öneme sahiptirler. Bugün vesilesiyle, uğradıkları her türlü ayrımcılık, hak gasbı ve şiddete karşı kadınlarımızın yanında olduğumuzu belirtir; bizi bugünlere taşıdıkları ve geleceğe yönelik en büyük teminatımız oldukları için kadınlarımıza teşekkür ederiz."
Prof. Dr. Çomaklı mesajında, herkesin ilk öğretmenleri olan, sevgileri, fedakarlıkları, gayretleri ve emekleriyle geçmişin şekillenmesinde ve geleceğin inşa edilmesinde büyük role sahip kadınların bu anlamlı gününü kutladı.
Nene Hatun, Şerife Bacı ve Kara Fatma'nın Kurtuluş Savaşı'nda, Zeynep Sağır, Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit'in 15 Temmuz'da gösterdiği gibi kadınların, tarihin bütün kırılma anlarında canları pahasına Türkiye'ye sahip çıktığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Çomaklı, şunları kaydetti:
"Kadınlarımız, Zübeyde Hanım gibi millete her daim umut olacak, vatanın kurtuluşunu müjdeleyecek evlatlar yetiştirmiş, ailenin içindeki hayati vasıflarının yanı sıra sağlık sektöründen eğitime, siyasetten iş hayatına kadar toplumun her aşamasında vazgeçilmez bir öneme sahiptirler. Bugün vesilesiyle, uğradıkları her türlü ayrımcılık, hak gasbı ve şiddete karşı kadınlarımızın yanında olduğumuzu belirtir; bizi bugünlere taşıdıkları ve geleceğe yönelik en büyük teminatımız oldukları için kadınlarımıza teşekkür ederiz."
Kaynak: AA
Etiketler : Anadolu Üniversitesi, Şafak Ertan Çomaklı, Dünya Kadınlar Günü, Çomaklı, Güncel
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