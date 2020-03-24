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AÜ televizyonla öğretime yönelik tavsiyelerde bulundu

Anadolu Üniversitesi (AÜ), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından 23 Mart Pazartesi itibarıyla uzaktan eğitim süreci başladığı bildirildi.

24.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:06
AÜ televizyonla öğretime yönelik tavsiyelerde bulundu
Anadolu Üniversitesi (AÜ), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından 23 Mart Pazartesi itibarıyla uzaktan eğitim süreci başladığı bildirildi. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, velilerin, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) TV üzerinden devam edecek uzaktan eğitim sistemine hakim olmalarının sistemin verimli bir şekilde işlemesi için önem taşıdığı kaydedildi.
Sabahki dersler başlamadan önce ailecek yapılacak bir kahvaltının, öğrencilerin motivasyonu ve derste göstereceği performansı için önemli olduğu tavsiye edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
"Eğitim programlarının etkililiği ve verimliliği takip sürekliliğiyle doğru orantılıdır. Bu nedenle derslerin yapılacağı saat ve işlenecek konuların takibi yapılmalı, aynı takibin öğrencinin de yaptığından emin olunmalıdır. Veliler, öğrencilerin bireysel özelliklerine göre bir rol üstlenmelidirler. Bireysel çalışmaktan keyif alan öğrenciler, odalarında tek başlarına dersi izleyebilirler. Ekip olarak çalışmaktan keyif alan öğrenciler için ise ailelerin, çocuklarının yanında bulunması önem taşımaktadır. Öğrenci çok fazla televizyon izliyor ise cihazın eğitim ve öğretim aracına evirilmesi güç olabilmektedir. Bu nedenle uzaktan eğitim sürecinde bir öğrenme çevresi olan evin kuralları tekrar gözden geçirilmelidir."
Açıklamada, öğrencilerin televizyon yayınında alacakları derslerin saatine göre evdeki bireylerin de duruma uyum sağlaması gerektiği belirtilerek:
"Ders başlamadan önce öğrencilerin dikkatini çekecek, dersten uzaklaştıracak bazı programlar veya çizgi filmlerin açılmamasına özen gösterilmelidir. Öğrencilerin ders saatine denk gelen takip ettikleri çizgi filmler ve benzeri gibi televizyon programları için başka uygun bir saatte izleyebileceğinin belirtilmesi önem taşımaktadır. Aksi takdirde bu durum, öğrencilerin motivasyonunu düşürebilir. Televizyonun bulunduğu odada öğrencinin dikkatini dağıtacak ögeler varsa odadan uzaklaştırılmalıdır. Evde tek televizyon ve çok kişi varsa süreç zorlaşabilir. Ev halkının öğrenci veya öğrencilere yardım etmesi ve ders saatlerinde müsamaha göstermesi önemlidir. Öğrencinin televizyon yayınlarına karşı motivasyonu yoksa, 'yaptın mı?', 'çalıştın mı?','izledin mi?' gibi ifadeler çocukların motivasyonunu olumsuz etkileyeceğinden bu durumlardan kaçınmak gerekmektedir."

Kaynak: AA

Etiketler : Anadolu Üniversitesi, 23 Mart, TV, Güncel

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