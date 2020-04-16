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AÜ TÜBİTAK 1001 Projesi kabul sayısına göre tüm üniversiteler arasında 9. sırada

Akdeniz Üniversitesi, TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında proje kabul sayısına göre tüm üniversiteler arasında 9. sırada yer aldı.

16.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:51
AÜ TÜBİTAK 1001 Projesi kabul sayısına göre tüm üniversiteler arasında 9. sırada
Akdeniz Üniversitesi, TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında proje kabul sayısına göre tüm üniversiteler arasında 9. sırada yer aldı. Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yürütülen 5 proje desteklenmeye hak kazandı.

TÜBİTAK tarafından 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında 2019 yılı 2. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı'na (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci sonuçlandı. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden araştırmacılar tarafından sunulan bin 983 proje önerisinden bin 596'sı bilimsel değerlendirmeye alındı ve bu projeler arasında 186 projenin desteklenmesine karar verildi.

Desteklenen 186 proje arasında yerini aldı

Proje kabul sayısına göre tüm üniversiteler arasında 9. sırada yer alan Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri de 5 proje ile desteklenmeye hak kazandı. Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Battal Çıplak, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Toker, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Doktor Ceren Hangül, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güler Leyla Satı ve Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mutay Aydın Aslan'ın projeleri desteklenen 186 proje arasında yerini aldı.

Araştırma odaklı üniversite anlayışı ile hareket ettiklerini belirten Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri yaptıkları önemli ve değerli araştırma projeleriyle TÜBİTAK tarafından desteklenme ödülüne layık görüldüler, hocalarımızı ve proje desteği alan diğer üniversite hocalarını tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Akdeniz Üniversitesi, Güncel
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