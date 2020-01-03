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Audi, 2019 yılında Çin'de satış rekoru kırdı

1998 yılında resmi olarak Çin pazarına giriş yapan Audi, 2019 yılında bu ülkede satış rekoru kırdı.

03.01.2020 11:47 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:48 Audi, 2019 yılında Çin'de satış rekoru kırdı

FAW- Automobile'ın bünyesinde yer alan , 2019 yılında Çin'deki satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 4.2 oranında artırarak 688 bin 888 araç sattı. Bu rakamla Çin, Audi'nin dünyadaki en büyük tek pazarı olmayı sürdürdü.

Yeni Audi A6L, yeni Audi Q5L, Audi A4L ve diğer yurt içinde üretilen modeller, güçlü bir performans kaydetti ve bu araçların satış adedi 630 bin800'e ulaştı. 2019 yılında ithal edilen Audi otomobil sayısı ise 58 bin 88 oldu. Audi'nin yeni modeli A8L'in satışı ise yüzde 21.6 artışla 12 bin 428'e yükseldi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Volkswagen, Audi, Otomobil, Güncel

Kaynak: Bültenler

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