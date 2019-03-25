Audi A6'ya Yeni Dizel Motor

CARMEDYA - Yeni Audi
A6, 3.0 litre TDI motor seçeneğinin ardından şimdi de 2.0 litre TDI motorlu seçeneğiyle satışa sunuldu.
Yeni Audi A6'nın 2.0 litrelik dizel motorunun önden çekişlive quattro dört tekerlekten çekiş sistemi seçenekleri bulunuyor. 204 HP
güç ve400 Nm torka sahip olan yeni A6'nın tüm motor seçeneklerinde rahatlık veverimliliği gözeten yarı hibrit sistem yer alıyor. Sport ve Design olmak üzereiki farklı donanım seçeneği sunuluyor.
Daha fazla güvenlik
Yeni A6, 39 farklı asistan sistemiyle premium sınıfta yenistandartlar yaratıyor. Süspansiyonuna getirilen yenilikçi çözümler sayesindeyeni Audi A6, önceki versiyonuna kıyasla daha sportif. Standart özellik olarakgelen ilerici direksiyonun halihazırda otomobile kattığı sportiflik, direksiyonaçısı arttıkça daha da belirgin hale geliyor. Bu üst düzey çeviklik ve manevrakabiliyetinde, opsiyonel olarak sunulan dinamik tüm tekerlerden yönlendirmesistemi büyük rol oynuyor.Bu sistem sayesinde, neredeyse beş metreuzunluğundaki sedanla manevra yapmak da oldukça kolay bir hale geliyor. Yüksekhızda ise tekerlekler aynı yönde dönerek, düz yolda veya şerit değiştirirkendaha dengeli bir sürüş sağlıyor. Dolayısıyla A6, sürücüye yüksek hızlardaistikrarlı bir sürüşten ötesini sunuyor. Direksiyon hareketlerinin özelliklearka koltuklarda daha hafif hissedilmesini sağlayan sistem, bu sayede yolcukonforunu da iyileştiriyor.
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Otomobil
Kaynak: Carmedya.com