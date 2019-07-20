Audi Cup 2019 hangi kanalda açıklandı! İşte 3 büyüklerin hazırlık maçı takvimi

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın taraftarları, yeni sezon öncesinde takımlarını ve yeni transferleri izlemek istiyorlar. Takımlar, kadrolarını güçlendirmek için flaş transferlere imza attırıyorlar. Fenerbahçe, Boluspor ve Bursaspor ile oynadığı hazırlık maçlarını 2-0 kazandı. Galatasaray ise Leipzig'e oynadığı maçı 3-2 kaybetti. Önümüzde hafta, üç büyükleri Audi Cup 2019 gibi daha ciddi hazırlık maçları bekliyor. İşte detaylar...

AUDI CUP 2019 NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Avrupa'da 2019-2020 futbol sezonu başlamadan önce düzenlenecek en üst düzeydeki turnuva Audi Kupası, 30-31 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Fenerbahçe ile birlikte organizasyondaki diğer takımlar Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham Hotspur. Biletler 25 Euro'dan www.audicup.com adresinden satışta. Fenerbahçe ile birlikte Real Madrid, Bayern Münih ve Tottenham Hotspur'un mücadele edeceği Audi Cup maçları da D-Smart ekranlarından yayınlanacak.

ÜÇ BÜYÜKLERİN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ