Audi Cup ne zaman başlıyor? Fenerbahçe'nin yer aldığı Audi Cup 2019 hangi kanalda?

Bayern Münih'in ev sahipliği yaptığı Audi Cup 2019 heyecanla bekleniyor. Bu yıl, Audi Cup'ta Fenerbahçe, Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham turnuvada yer alıyor. Geçen sezonu kötü geçiren Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde yeni kadrosuyla birbirinde güçlü rakipler ile mücadele edecek. Futbolseverler Audi Cup ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak merak edip araştırıyorlar. İşte Audi Cup hakkında tüm merak edilenler...

AUDI CUP 2019 NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Avrupa'da 2019-2020 futbol sezonu başlamadan önce düzenlenecek en üst düzeydeki turnuva Audi Kupası, 30-31 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Fenerbahçe ile birlikte organizasyondaki diğer takımlar Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham Hotspur. Biletler 25 Euro'dan www.audicup.com adresinden satışta. Audi Cup'ın Türkiye'den yayınlanacağı kanal henüz açıklanmadı.

30 Temmuz'da 2 maç oynanacak. İlk maçta Real Madrid, Tottenham ile karşılaşacak. Aynı akşam Bayern Münih de Fenerbahçe ile oynayacak. Kaybedenler 31 Temmuz'da üçüncülük maçı yapacak. Üçüncülük maçının ardından ilk maçların kazananları final müsabakasına çıkacak. Maçların başlama saatleri 18:00 (TSİ 19:00) ve 20:30 (TSİ 21:30), her bir maç 90 dakika oynanacak ve beraberlik halinde doğrudan penaltı atışlarına gidilecek. Seyirciler 2 günde 4 takımı izlemiş olacak. Bir bilet aynı gün oynanan 2 maç için de geçerli. İki yıl önce, Allianz Arena'ya 2 maç gününde 123 bin seyirci gelmişti.

Turnuvanın fikstürü şu şekilde:

30 TEMMUZ

TSİ 19:00 Tottenham-Real Madrid

TSİ 21:30 Bayern Münih-Fenerbahçe

31 TEMMUZ

TSİ 19:00 3.'lük maçı

TSİ 21:30 Final maçı

AUDI CUP NEDİR?

Audi Cup, Alman kulübü Bayern Münih'in ev sahipliği yaptığı ve Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da sahnelenen dört takımın yer aldığı iki günlük bir sezon öncesi futbol turnuvasıdır.

Audi Kupası geleneği tam 10 yıl önce, Audi'nin kuruluşunun 100. yıldönümünde 2009 yılında başladı. Kupa, o zamandan beri Avrupa'nın en prestijli ve yüksek vasıflı hazırlık turnuvalarından biri olarak devam ediyor. 2019-2020 sezonu öncesi 6'ıncısı düzenlenecek turnuvayı şimdiye kadar Bayern Münih 3 defa, Barcelona ve Atletico Madrid ise birer defa kazandı.