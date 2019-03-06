Static PhotoColor: Daytona Gray, matt effect

Interior

Kaynak: Carmedya.com

CARMEDYA.COM - Audi'nin V10 motorunun 10'uncu yılına özel tasarladığı ve sadece 222 adet üretilecek Audi R8 modelini ortaya çıkardı.Audi V10 motorun onuncu yılını özel bir model ilekutluyor. Audi R8 V10 Decennium'um farkıilk bakışta kendisini belli ediyor. Coupe olarak sunulan bu özel otomobil,Daytona Grisi mat rengi, 20 inç jantları, ön spoiler, yan eşikler ve difüzordekullanılan parlak siyah renk ile öne çıkıyor. Mat bronz renkte olan 5.2 litreFSI motorun emme manifoldu da otomobile agresif bir duruş kazandırıyor.Decennium'un yan aynaları ve yan tasarımı karbon fiberden. Otomobili yine buotomobil için tasarlanan siyah Audi logosu tamamlıyor. Audi R8 V10 Decennium,grinin yanında, mavi, siyah ve gümüş dış renk seçenekleriyle de alınabiliyor.Tasarımda karbonfiber eklemeler varAudi R8 V10 Decennium'un iç tasarımında da siyah renginüstünlüğü ve karbon fiber eklemeler bulunuyor. Özel sportif dikişli sporkoltuklar, özel direksiyonu ve orta bölüm kol dayaması ve ön konsoldaki"Decennium" logosu özel bir otomobilin içinde olduğunuzu daha ilkanda fark etmenizi sağlıyor. Otomobilin kapılarında bulunan aydınlatma sistemi,Decennium logosunu ve otomobilin kısıtlı sayıda seri üretim numarasını zemineyansıtıyor. Diğer R8'lerde olduğu gibi bu otomobilde de Audi sanal kokpit veMMI Navigation Plus standart olarak sunuluyor.Kalbinde ne var?R8 V10 Decennium'un kalbinde yer alan 5,2 FSI motor, 620 HPgüce ve 580 Nm torka sahip. 0'dan saatte 100 kilometre hıza sadece 3,1 saniyedeçıkan otomobilin azami hızı ise 331 kilometre.The post Audi'den 10'uncu yıla özel R8 appeared first on Carmedya.