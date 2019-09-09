Haberler» Teknoloji» Haber

Audi'den Frankfurt Otomobil Fuarı'nda iki dünya lansmanı

Audi'den Frankfurt Otomobil Fuarı'nda iki dünya lansmanı Audi, Frankfurt Otomobil Fuarı'nda iki farklı yeniliği gözler önüne serecek.

09.09.2019 03:20 Audi'den Frankfurt Otomobil Fuarı'nda iki dünya lansmanı
Audi'den Frankfurt Otomobil Fuarı'nda iki dünya lansmanı


Audi, Frankfurt Otomobil Fuarı'nda iki farklı yeniliği gözler önüne serecek. Markanın elektrikli otomobil öngörüsünü taşıyan AI konsept ailesinin en yeni üyesi olan elektrikli off-road konsepti AI: TRAIL ve yüksek performans spor otomobili RS7 Sportback ilk kez bu fuarda tanıtılacak


Audi IAA Frankfurt Otomobil Fuarı'na geniş bir model yelpazesiyle katılıyor. Sergilenecek 30 otomobilden 17'si ilk kez otomobil severlerin beğenisine sunulacak. Audi A4 ve Audi Q7'nin yeni versiyonlarından, A1 citycarver ve Q3 Sportback'e, Yeni Audi RS 6 Avant'tan markanın Formula E'deki temsilcisi yenilenmiş FE06'ya kadar birçok model statik olarak ilk kez gösterilecek.

Audi, fuarda iki dünya prömiyeri de gerçekleştirecek. Markanın elektrikli ve yarı otonom konsept otomobil ailesi AI'ın off road yaklaşımı olan AI: TRAIL, elektrikli otomobil teknolojisi ve anlayışını, off-road ile buluşturuyor. Marka yüksek performans ailesi RS'in en yeni modeli Audi RS7 Sportback'i de ilk kez bu fuarda tanıtacak.

Frankfurt, Audi, Teknoloji

Kaynak: Teknotalk.com

Son Dakika Teknoloji Haberleri
03:20   Huawei yeni router'ı WiFi Q2 Pro'yu 2019 IFA fuarında tanıttı
03:20   Apple Card Tehlikeli Bir Bıçak Gibi Kullanılabilir, Dikkat Edin!
03:20   Audi'den Frankfurt Otomobil Fuarı'nda iki dünya lansmanı
03:20   BMW 520i 200.000 TL'ye %0 Faiz Fırsatı, Eylül Ayına Özel Cazip Fırsatlar
22:58   Türkiye'den Sudan'daki sel felaketi mağdurlarına yardım eli
13:36   Samsung'dan elektrikli ev aletleri pazarında yenilikler
12:06   Türk Telekom'dan Türkiye'nin en büyük 500 şirketine teknoloji desteği