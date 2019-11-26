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Audi'den radikal kemer sıkma politikası

Audi, kemer sıkma politikalarının parçası olarak 2025'e kadar 9 bin 500 kişilik pozisyonun iptal edileceğini açıkladı.

26.11.2019 21:33 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:33Audi'den radikal kemer sıkma politikası
, kemer sıkma politikalarının parçası olarak 2025'e kadar 9 bin 500 kişilik pozisyonun iptal edileceğini açıkladı. Şirket, mevcut personelin ise işten çıkartılmayacağını kaydetti. 'da otomotiv devi Audi, kemer sıkma politikası kapsamında binlerce kişilik istihdamı askıya almaya hazırlanıyor. Dizel skandalıyla sarsılan grubunun markası olan Audi, 2025'e kadar 9 bin 500 pozisyonun iptal edileceğini açıkladı. Temsilcileri Kurulu'yla aylar süren müzakereler neticesinde varılan mutabakatın sonucu olarak söz konusu kararı alan şirket, işten çıkarmaların ise söz konusu olmayacağını kaydetti. Audi, bunun yerine boş pozisyonlar için yeni personel alımı yapmayarak ve mevcut personele erken emeklilik teklifleriyle tasarrufa gitmeyi hedefliyor.

2020'de kendisi de görevinden ayrılmak zorunda olan Audi Yöneticisi Bram Schot, bu politikayla yaklaşık 6 milyar Euroluk bir tasarruf yapmayı hedeflediklerini ve bu tasarrufun aynı zamanda elekrikli araçlar için yapılması gereken acil yatırımlara da yönelik olduğunu belirtti.

Dizel skandalının etkileri

Diğer yandan şirketin elektromobilite ve dijitalleşme alanlarında 2 bine kadar uzman kadrosu açacağı belirtildi. Dizel skandalında ağır bir yara alan Audi, satışlardaki düşüş ve elektrikli araçlara geçiş sürecinin yüksek maliyeti nedeniyle de zor zamanlar geçiriyor.

Otomotiv devi Audi, içinde bulunduğumuz 2019 yılında üst üste üçüncü kez olmak üzere yıllık otomobil üretiminde 200 bin rakamının altında kalıyor. Audi tesislerinin yıllık otomobil üretme kapasitesi ise 300 bin. Prodüksiyon sayılarındaki azalma genelde üretim maliyetlerini artıran bir unsur oluyor.

AFP,rtr/ SÖ,ET

(c)

Volkswagen, Almanya, İşçi, Audi, Ekonomi

Kaynak: Deutsche Welle

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