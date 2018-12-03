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http://www.carmedya.com – Audi, Los Angeles Otomobil Fuarı"nda yeni elektrikli konsept otomobili olan Audi e-tron GT concept"i sundu.Audi, ilk tam elektrikli modeli olan e-tron SUV"un ardından, elektrikli otomobil üretmeye devam ediyor. Marka 2025 yılına kadar tam elektrikli 12 modeli satışa sunmayı planlıyor. SUV modeli Audi e-tron ve 2019"da tanıtacağı e-tron sportback"in ardından, bir sonraki elektrikli model yaklaşımını göstermiş oldu. Audi e-tron GT concept"i Los Angeles Otomobil Fuarı"nda tanıttı.4 kapılı ve 2,9 metre dingil mesafesine sahip olan Audi e-tron GT concept, 450 litre arka, 100 litre de önde olmak üzere toplam 550 litre bagaj kapasitesine sahip. Otomobil, ön ve arka tekerleklerde bulunan iki elektrikli motoru ile 590 hp güç üretebiliyor. Bu güç elektrikli otomobiller için özel olarak geliştirilen e-quattro 4 tekerlekten çekiş sistemi ile dağıtılıyor.Konsept otomobilin menzili, 90 kWh"lik lityum iyon pilleri ile 400 kilometreden fazla olarak hesaplandı. Audi e-tron GT concept, kablolu veya Audi"nin geliştirdiği Audi Wireless Charging sistemi ile kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Pillerin kablolu olarak yüzde 80 kapasitede dolması sadece 20 dakika alırken, otomobil bu şarj ile 320 kilometre menzile sahip oluyor.E-tron GT concept baz alınarak, Audi Sport Gmbh tarafından geliştirilecek elektrikli otomobilin seri üretim versiyonunun iki yıl içinde geliştirilmesi hedefleniyor.The post Audi"den yeni konsept otomobil appeared first on Carmedya.