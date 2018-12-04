carmedya.com – Audi E-tron GT konsept, markanın Los Angeles Auto Show"daki sunduğu en iddialı modeller arasında yerini aldı.Otomobilin satış fiyatı ise ABD müşterileri için 74.800 $. Tesla Model X veya Mercedes-Benz EQC"ye alternatif olarak satın alınabilecek modellerden olan Audi E-tron GT konsept, tamamen elektrikli ve 95 kWh"lik bir pil kapasitesiyle geliyor.402 km menzili varTamamen elektrikli model tek şarj ile 402 km menzile sahip. 0-100 hızlanması ise 5.5 saniye sürüyor. Modelde dikkat çeken detaylardan biri, geleneksel olarak yan aynalar yerine küçük kameralar kullanılmış. Bu sayede daha teknolojik bir yapı size sunulmuş. Modelin 2020 yılında yollara çıkması bekleniyor.The post Audi E-tron GT konsept karşınızda appeared first on Carmedya.