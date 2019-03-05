05 Mart 2019, 12:56
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Audi E-tron Mausefalle'i Tırmandı

Audi E-tron Mausefalle

CARMEDYA.COM – E-tron, İsveçli pilot Mattias Ekström’ün pilotluğunda yüzde 85 eğime sahip efsanevi pistin en dik noktası Mausefalle’i tırmandı. Audi’nin seri üretime geçmeden önce ABD’deki Pikes Peak yarışlarından, Namibya’nın tuz düzlüklerine kadar birçok zorlu parkurda, ekstrem koşullarda test edilen ilk elektrikli SUV modeli e-tron’un bu kez durağı Avusturya Kitzbühel Kayak Merkezi oldu. Özel olarak hazırlanan...The post Audi e-tron Mausefalle’i tırmandı appeared first on Carmedya.

CARMEDYA.COM - E-tron, İsveçli pilot Mattias Ekström'ün pilotluğunda yüzde 85 eğime sahip efsanevi pistin en dik noktası Mausefalle'i tırmandı.



Audi'nin seri üretime geçmeden önce ABD'deki Pikes Peak
yarışlarından, Namibya'nın tuz düzlüklerine kadar birçok zorlu parkurda,
ekstrem koşullarda test edilen ilk elektrikli SUV modeli e-tron'un bu kez
durağı Avusturya Kitzbühel Kayak Merkezi oldu. Özel olarak hazırlanan e-tron, dünyanın
en zorlu Alp disiplini pisti Streif'in yüzde 85 eğime sahip en dik noktası
Mausefalle'i, tırmanmayı başardı.

Specially equipped Audie e-tron climbed the "Mousetrap" on the legendary ski course


503 HP gücünde

Audi, bu zorlu tırmanış öncesinde e-tron'da birkaç
geliştirme yaptı. Otomobilin öncelikle arka aksta bulunan iki ve ön aksta
bulunan bir elektrikli motoru için ekstra güç verecek özel bir quattro sistemi
hazırlandı. Böylece e-tron,503 HP (370 kW) güce ve toplam 8920Nm torka sahip
oldu. Otomobilin yazılımı tork dağılımı için modifiye edildi. e-tron'a son
olarak daha iyi tutuş sağlamak üzere 19 inçlik kar lastikleri takıldı. Güvenlik
için kafes ve yarış koltuğu takılan e-tron, tırmanış sırasında da hiçbir çekiş
gücü sağlamayan ancak herhangi bir acil durumda devreye girebilecek bir de
halat ile de sağlama alındı.

Specially equipped Audie e-tron climbed the "Mousetrap" on the legendary ski course


Sıra dışı deneyim

İki kez DTM şampiyonu ve bir kez de Dünya Rallycross
şampiyonu Mattias Ekström, tırmanış sonrasında "Yüzde 85 eğime sahip bir
yamacı tırmanmak ilk başta imkansız gibi gelmişti. Ben bile otomobilin bu zorlu
koşullar ile nasıl başa çıktığına hayret ettim. Bu hayatımda yaşadığım en sıradışı
deneyimdi" diye konuştu.

The post Audi e-tron Mausefalle'i tırmandı appeared first on Carmedya. Amerika Birleşik Devletleri, Pilot, Namibya, Audi, Otomobil
Kaynak: Carmedya.com