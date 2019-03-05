Specially equipped Audie e-tron climbed the "Mousetrap" on the legendary ski course

Specially equipped Audie e-tron climbed the "Mousetrap" on the legendary ski course

Kaynak: Carmedya.com

CARMEDYA.COM - E-tron, İsveçli pilot Mattias Ekström'ün pilotluğunda yüzde 85 eğime sahip efsanevi pistin en dik noktası Mausefalle'i tırmandı.Audi'nin seri üretime geçmeden önce ABD'deki Pikes Peakyarışlarından, Namibya'nın tuz düzlüklerine kadar birçok zorlu parkurda,ekstrem koşullarda test edilen ilk elektrikli SUV modeli e-tron'un bu kezdurağı Avusturya Kitzbühel Kayak Merkezi oldu. Özel olarak hazırlanan e-tron, dünyanınen zorlu Alp disiplini pisti Streif'in yüzde 85 eğime sahip en dik noktasıMausefalle'i, tırmanmayı başardı.503 HP gücündeAudi, bu zorlu tırmanış öncesinde e-tron'da birkaçgeliştirme yaptı. Otomobilin öncelikle arka aksta bulunan iki ve ön akstabulunan bir elektrikli motoru için ekstra güç verecek özel bir quattro sistemihazırlandı. Böylece e-tron,503 HP (370 kW) güce ve toplam 8920Nm torka sahipoldu. Otomobilin yazılımı tork dağılımı için modifiye edildi. e-tron'a sonolarak daha iyi tutuş sağlamak üzere 19 inçlik kar lastikleri takıldı. Güvenlikiçin kafes ve yarış koltuğu takılan e-tron, tırmanış sırasında da hiçbir çekişgücü sağlamayan ancak herhangi bir acil durumda devreye girebilecek bir dehalat ile de sağlama alındı.Sıra dışı deneyimİki kez DTM şampiyonu ve bir kez de Dünya Rallycrossşampiyonu Mattias Ekström, tırmanış sonrasında "Yüzde 85 eğime sahip biryamacı tırmanmak ilk başta imkansız gibi gelmişti. Ben bile otomobilin bu zorlukoşullar ile nasıl başa çıktığına hayret ettim. Bu hayatımda yaşadığım en sıradışıdeneyimdi" diye konuştu.The post Audi e-tron Mausefalle'i tırmandı appeared first on Carmedya.