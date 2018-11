Audi Ödülleri Toplamaya Devam Ediyor

CARMEDYA.COM – Audi, geçtiğimiz üç ay süresince farklı ülkelerde yapılan değerlendirmelerde farklı kategorilerde ödüller kazanmaya devam ediyor.Q8 kampanyasına Cannes"dan ödülÖdüllerin ilki Eylül ayında Cannes"da düzenlenen "Kurumsal Medya ve TV Ödülleri"nden geldi. Audi"nin yeni SUV"u Q8 için yapılan "Q8 Unleashed" isimli kampanyası çerçevesinde hazırlanan web sitesi, "Yılın En İyi WEB Sitesi" seçildi ve Altın Yunus ödülüne layık görüldü. Kampanya kapsamında çekilen ve California"lı genç bir çiftin yaşantısının anlatıldığı beş bölümlük mini dizi de, Audi Q8"in dünya prömiyeri için yürütülen iletişim kampanyasının bir parçası olarak hayata geçti. Dizi birçok kanalın yanı sıra, YouTube ve Amazon Prime Video"da da izlenebildi. Q8 Unleashed kampanyası ayrıca, "En İyi Entegre İletişim" kategorisinde de Gümüş ödüle layık görüldü.Dijital hizmetlerde de başarılıEylül ayında markanın aldığı bir diğer ödül de yine dijital dünyada elde edilen başarılarla alakalı; Vorsprung dijital dünyada: Cambridge, Massachusetts"teki (ABD) IT araştırma şirketi Forrester Research tarafından yapılan bir çalışmada, Audi, "Avrupa Otomotiv Web Sitelerinde En Güçlü" marka olarak belirlendi. Özellikle kullanıcı deneyimleri ve işlevsellikleriyle dikkat çeken Audi"nin dijital dünyadaki çalışmaları, kullanıcıya özel teklifler getirmesi ve karar vermelerini kolaylaştıran içerik sağlamasıyla öne çıkıyor.İspanya"da "Best of the Best"Audi"ye Ekim ayında da İspanya"dan bir ödül geldi; İspanya"nın saygın yayın gruplarından olan ve ünlü lüks dergisi "Robb Report"un İspanyolca edisyonunu da yayınlayan Spainmedia, yılın en iyi SUV"u olarak tam elektrikle çalışan Audi e-tron"u seçti. 12 farklı kategoride gerçekleştirilen değerlendirmelerde, otomobil kategorisinde oylamaya sunulan 50"yi aşkın model arasında e-tron, verimli teknolojisinin yanı sıra, sınıfının karakteristik özelliklerini ve kalitesi yansıtmasıyla, katılımcılar tarafından "Best of the Best" ödülüne layık görüldü.Almanya"dan da bir ikincilik : German Car Awards 2019Audi"nin son ödülü, Alman Otomobil Ödülleri 2019"da geldi: Yeni Audi A6, Alman Otomobil Ödülleri"nde ikinci sırada yer aldı. Giriş seviyesi belirli bir fiyat aralığında olan ve son 12 ay içinde pazara sunulmuş 59 model, otomotiv gazetecileri ve uzmanlarından oluşan 14 kişilik jüri tarafından; sürüş keyfi, güvenlik, konfor, bilgi-eğlence, tasarım ve kalite dahil olmak üzere toplam 12 kategoride değerlendirildi.The post Audi ödülleri toplamaya devam ediyor appeared first on Carmedya.