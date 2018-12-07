CARMEDYA.COM – Audi
Q3 katıldığı çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı.
Model önden çarpmalarda sürücünün iki kaval kemiği ve göğüs kafesi dışında tüm uzuvlarına tam koruma sağladı. Yolcunun ise sadece sol kaval kemiği dışında tüm eklemlerine tam koruma sağladı. Tam bariyer çarpmalarda ise sürücü ve arkadaki yolcunun göğüs kafesi hariç tüm uzuvlarına tam koruma sağlandı.
Sabit bariyer ve araç çarpmalarında başarılı Araç
ile yandan çarpmalarda ve sabit bariyer çarpmalarındada model tüm uzuvlara tam koruma sağladı. Arkadan çarpmalarda ise boyunbölgesine tam koruma sağlayan model, EuroNcap çarpışma testlerinden tam puanaldı.
The post Audi Q3'e güvenlikten 5 yıldız appeared first on Carmedya.
Araç,Audi
07 Aralık 2018 Cuma 11:14