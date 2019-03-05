Audi, Q4 E-tron Konseptini Ortaya Çıkardı

CARMEDYA.COM - Audi
, Uluslararası Cenevre
Fuarı'nda elektrikli Q4 e-tron konsept modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.
Audi, başlatmış olduğu elektrikli model atağını, CenevreOtomobil Fuarı'nda da devam ettiriyor. Bir önceki fuarda tanıttığı ve markanınilk tam elektrikli SUV modeli olan Audi e-tron'dan sonra, Audi bu yılki CenevreFuarı'nda da Q4 e-tron concept'in dünya lansmanını gerçekleştiriyor. 4,59 metreuzunluğundaki bu 4 kapılı kompakt SUV'un iki elektrikli motoru 301 HP
(225 kW)güç üretiyor. Audi'nin dört tekerlekten çekiş sistemi quattro'ya sahip Q4e-tron, 450 kilometre menzile sahip. 0'dan 100 kilometreye 6,3 saniyede çıkankonsept otomobil, saatte 180 kilometre hız yapabiliyor. Volkswagen Grubu
'nunelektrikli otomobiller için geliştirdiği MEB platformunu kullanan Q4 e-tron'unseri üretim versiyonu, Audi'nin 2020 sonuna doğru üreteceği 5'inci elektrikliotomobil modeli olacak.
Audi e-tron GT Avrupa
prömiyeri
Audi'nin Cenevre'de prömiyerini yaptığı bir diğer model iseAudi e-tron GT. Los Angeles
Otomobil Fuarı'nda tanıtılmasının ardından,Avrupa'da ilk kez görücüye çıkan bu 4 kapılı coupe konsept otomobil, 590 HP güçüreten iki elektrikli motoru ile 400 kilometre menzile sahip. Audi Sport Gmbhtarafından, 2 yıl seri üretim versiyonun satışa sunulacağı konsept otomobilin,menzili, 90 kWh'lik lityum iyon pilleri ile 400 kilometreden fazla olarakhesaplandı. Audi e-tron GT concept, kablolu veya Audi'nin geliştirdiği AudiWireless Charging sistemi ile kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Pillerinkablolu olarak yüzde 80 kapasitede dolması sadece 20 dakika alırken, otomobilbu şarj ile 320 kilometre menzile sahip oluyor.
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Kaynak: Carmedya.com