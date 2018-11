CARMEDYA.COM – Audi'nin SUV modelleri Q7 ve Q5, ABD'de otomobillerin birçok kritere göre değerlendirildiği Kelly Blue Book Ödülleri'nde segmentlerinin en iyi otomobilleri seçildiAudi'nin iki SUV modeli Q7 ve Q5, Los Angeles Otomobil Fuarı öncesinde açıklanan ödüllerde, segmentlerinin en iyi otomobilleri seçildi. "Audi Q5 Kompakt Lüks SUV segmentinde", Audi Q7 ise "Orta Boy Lüks SUV segmetinde" en iyi otomobil seçilerek, "2019 Kelly Blue Book Best Buy Ödülleri'ne layık görüldü.Kelly Blue Book'tan yapılan açıklamada, Audi Q5'nin "inovatif teknolojisi, quattro dört tekerden çekiş sistemi, sıra dışı tasarımı ve yakıt ekonomisi", Audi Q7'nin ise "üst sınıf kalitesi ve tasarımı ile konforlu sürüşü" nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtildi.The post Audi Q5 ve Q7'ye bir ödül daha appeared first on Carmedya.