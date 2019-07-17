17.07.2019 03:36
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Audi Sport 640 Beygirlik Yeni R8 LMS GT2'yi Tanıttı

Audi Sport 640 Beygirlik Yeni R8 LMS GT2

Audi Sport'un yeni yarışçısı! 2020 Audi R8 LMS GT2 Özellikleri?Audi Sport, dünyanın dört bir yanındaki pistlerde birincilik kovalayacak yeni R8 LMS GT2'yi tanıttı.

Audi Sport'un yeni yarışçısı!


2020 Audi R8 LMS GT2 Özellikleri?

Audi Sport, dünyanın dört bir yanındaki pistlerde birincilik kovalayacak yeni R8 LMS GT2'yi tanıttı. 640 HP gücündeki özel yarış otomobili, GT2 kategorisine yarışacak takımlar için özel olarak üretilecek.

Dünyanın birçok ülkesinde yarışan takımlar için yarış otomobilleri üreten Audi Sport, TCR, GT3 ve GT4 kategorileri için geliştirilen modellere bir yenisini daha ekledi. GT2 kategorisindeki yarışlar için üretilen R8 LMS GT2, Goodwood Hız Festivali'nde tanıtıldı.

Sadece yarışlar için değil, pist günleri ve yarış resort'ları için de ideal bir otomobil olan Audi R8 LMS GT2 V10 motoru ile 640 HP güç üretebiliyor.

Audi R8 LMS GT2
Kaynak: Teknotalk.com
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