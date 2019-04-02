CARMEDYA - Audi
elektrikli araç konusunu fazlasıyla ciddiye almış durumda.
Audi elektrikli otomobil konusunda sıkı çalışıyor. Marka tümmodellerinin elektrikli serilerini yapmak için çalışıyor. Gelen duyumlara göre2020 yılına kadar tüm modellerin elektrikli varyasyonu olacak.
Elektrikli atağı devam edecek
MED mimarisi üzerinde ilk olarak Q3'ün E-tron versiyonuortaya çıkacak. Akabinde ise Q2 E-tron müşteriler ile buluşacak. Bu üretimserisinden Q6, Q7 ve Q9 'da nasibini alacak. 2020 yılından sonrada markadurmayacak. SUV versiyonlarının yanında A4,A6 ve A8 modellerinin deelektrikleneceği tahmin ediliyor.
The post Audi tüm modellerini E- Tron
versiyonuyla sunacak appeared first on Carmedya.
Tron, Audi, Otomobil
Kaynak: Carmedya.com