02 Nisan 2019, 09:07
»»

Audi Tüm Modellerini E-Tron Versiyonuyla Sunacak

Audi Tüm Modellerini E-Tron Versiyonuyla Sunacak

CARMEDYA – Audi elektrikli araç konusunu fazlasıyla ciddiye almış durumda. Audi elektrikli otomobil konusunda sıkı çalışıyor. Marka tüm modellerinin elektrikli serilerini yapmak için çalışıyor. Gelen duyumlara göre 2020 yılına kadar tüm modellerin elektrikli varyasyonu olacak. Elektrikli atağı devam edecek MED mimarisi üzerinde ilk olarak Q3’ün E-tron versiyonu ortaya çıkacak. Akabinde ise Q2 E-tron müşteriler ile...The post Audi tüm modellerini E-Tron versiyonuyla sunacak appeared first on Carmedya.

CARMEDYA - Audi elektrikli araç konusunu fazlasıyla ciddiye almış durumda.



Audi elektrikli otomobil konusunda sıkı çalışıyor. Marka tüm
modellerinin elektrikli serilerini yapmak için çalışıyor. Gelen duyumlara göre
2020 yılına kadar tüm modellerin elektrikli varyasyonu olacak.



Elektrikli atağı devam edecek

MED mimarisi üzerinde ilk olarak Q3'ün E-tron versiyonu
ortaya çıkacak. Akabinde ise Q2 E-tron müşteriler ile buluşacak. Bu üretim
serisinden Q6, Q7 ve Q9 'da nasibini alacak. 2020 yılından sonrada marka
durmayacak. SUV versiyonlarının yanında A4,A6 ve A8 modellerinin de
elektrikleneceği tahmin ediliyor.

The post Audi tüm modellerini E- Tron versiyonuyla sunacak appeared first on Carmedya. Tron, Audi, Otomobil
Kaynak: Carmedya.com