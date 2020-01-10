Haberler » Güncel » Audi Türkiye'ye iki Gladyatör Ödülü - Haber

Audi Türkiye'ye iki Gladyatör Ödülü

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından düzenlenen ODD Satış ve İletişim Ödülleri'nin onuncusu sahiplerini buldu. Audi Türkiye, gecede iki ödül birden aldı.

10.01.2020 17:33 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:33Audi Türkiye'ye iki Gladyatör Ödülü

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD), markaların satış ve iletişim çalışmalarındaki başarılarını ödüllendirerek, sektördeki rekabet ruhunu artırmak ve teşvik etmek amacıyla düzenlediği ODD Satış ve İletişim Ödülleri'nin onuncusu sahiplerini buldu.

3 Ocak 2020 tarihinde düzenlenen ödül gecesinde iki dalda ödüle layık görüldü. Jüri üyelerinin yaptıkları değerlendirmeler neticesinde, 18 farklı kategoride en iyilerin belirlendiği gecede, Audi Türkiye Yılın Radyo Uygulaması ve Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi dallarında ödül aldı.

Audi'nin ilk ödülü, 'Babalar Günü' için hazırladığı radyo spotu çalışmasıyla geldi. Tribal İstanbul tarafından hazırlanan radyo spotu, babaların bebeklerini uyutmak amacıyla kullandığı, araçlarıyla tur attırma yönteminden hareketle geliştirilmiş. Buradan yola çıkan ajans, bilinen navigasyon sesini, farklı bir şekilde ele almış ve sürekli yeni rota oluştururken de düşünceli davranarak, uyuyan bebekleri uyandırmamak için fısıltıyla konuşturmuş.

Audi'nin gecede aldığı bir diğer ödül ise, sosyal sorumluluk projesi alanında oldu.

Ödüle layık görülen Audi Türkiye'nin 'Güzel Hareketler' adı verilen sorumluluk projesi; Audi Yetkili Satıcısı'na gelen işitme engelli bir misafirle, yazı yoluyla anlaşmayı deneyen ancak, tüm çabasına rağmen maalesef arzu edilen iletişimi kuramayan satış danışmanının talebiyle ortaya çıktı.

Proje, işitme engellilerin toplumsal paylaşımlarını artırmayı, sosyokültürel ihtiyaçları açısından eksikliklerinin giderilmesine yardımcı olmayı, tüm engellilere yaklaşım bilincini geliştirmeyi, hizmet erişilebilirliğini sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor.


Otomotiv Distribütörleri Derneği, Türkiye, Audi, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:44  Kağıthane'de kavgada araya giren komşu kadın silah kabzasıyla yaralandı - Haber
18:42  Çektikleri videodaki kalp krizi şakası gerçek oldu - Haber
18:42  TBMM Parlamenterler Futbol Takımı, otistik ve down sendromlu çocuklar için sahaya çıktı - Haber
18:41  KAĞITHANE'DE KAVGADA ARAYA GİREN KOMŞU KADIN SİLAH KABZASIYLA YARALANDI - Haber
18:39  YÜKMEUSDER'den gazeteci Tek'e ziyaret - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den İrak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
10.01.2020 18:46:38