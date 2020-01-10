Audi Türkiye'ye iki Gladyatör Ödülü

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD), markaların satış ve iletişim çalışmalarındaki başarılarını ödüllendirerek, sektördeki rekabet ruhunu artırmak ve teşvik etmek amacıyla düzenlediği ODD Satış ve İletişim Ödülleri'nin onuncusu sahiplerini buldu.

3 Ocak 2020 tarihinde düzenlenen ödül gecesinde Audi Türkiye iki dalda ödüle layık görüldü. Jüri üyelerinin yaptıkları değerlendirmeler neticesinde, 18 farklı kategoride en iyilerin belirlendiği gecede, Audi Türkiye Yılın Radyo Uygulaması ve Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi dallarında ödül aldı.

Audi'nin ilk ödülü, 'Babalar Günü' için hazırladığı radyo spotu çalışmasıyla geldi. Tribal İstanbul tarafından hazırlanan radyo spotu, babaların bebeklerini uyutmak amacıyla kullandığı, araçlarıyla tur attırma yönteminden hareketle geliştirilmiş. Buradan yola çıkan ajans, bilinen navigasyon sesini, farklı bir şekilde ele almış ve sürekli yeni rota oluştururken de düşünceli davranarak, uyuyan bebekleri uyandırmamak için fısıltıyla konuşturmuş.

Audi'nin gecede aldığı bir diğer ödül ise, sosyal sorumluluk projesi alanında oldu.

Ödüle layık görülen Audi Türkiye'nin 'Güzel Hareketler' adı verilen sorumluluk projesi; Audi Yetkili Satıcısı'na gelen işitme engelli bir misafirle, yazı yoluyla anlaşmayı deneyen ancak, tüm çabasına rağmen maalesef arzu edilen iletişimi kuramayan satış danışmanının talebiyle ortaya çıktı.

Proje, işitme engellilerin toplumsal paylaşımlarını artırmayı, sosyokültürel ihtiyaçları açısından eksikliklerinin giderilmesine yardımcı olmayı, tüm engellilere yaklaşım bilincini geliştirmeyi, hizmet erişilebilirliğini sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor.