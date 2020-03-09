Augsburg, teknik direktör Martin Schmidt'in görevine son verdi
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Augsburg'da teknik direktör Martin Schmidt'in görevine son verildi.
09.03.2020 20:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:16
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Augsburg 'da teknik direktör Martin Schmidt'in görevine son verildi.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, dün Bayern Münih'e 2-0 yenilen takımın son 9 maçta 7 mağlubiyet almasının ardından teknik direktör Schmidt'in görevine son verildiği belirtildi.
Augsburg Kulübünün yöneticisi Stefan Reuter, takımın küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade ederek, son 9 maçta sadece 4 puan elde edilmesi sebebiyle teknik direktör pozisyonunda değişiklik yapmak istediklerini kaydetti.
Schmidt, geçen yıl nisan ayında Augsburg'da göreve getirilmişti.
Augsburg, ligde 27 puanla 14. sırada yer alıyor.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, dün Bayern Münih'e 2-0 yenilen takımın son 9 maçta 7 mağlubiyet almasının ardından teknik direktör Schmidt'in görevine son verildiği belirtildi.
Augsburg Kulübünün yöneticisi Stefan Reuter, takımın küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade ederek, son 9 maçta sadece 4 puan elde edilmesi sebebiyle teknik direktör pozisyonunda değişiklik yapmak istediklerini kaydetti.
Schmidt, geçen yıl nisan ayında Augsburg'da göreve getirilmişti.
Augsburg, ligde 27 puanla 14. sırada yer alıyor.
Kaynak: AA
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